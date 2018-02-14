Суд оштрафовал московский кинотеатр «Пионер» на 80 тысяч рублей за показ 26 января фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения, пишут «Ведомости».

«Диван Сталина» показали в «Пионере» одновременно с фильмом «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение. По этой причине, отмечает «Ведомости», Министерство культуры обратило внимание на показ «Дивана Сталина».

«Диван Сталина» шел в кинотеатре всего один день в рамках кинофестиваля «Наконец-то в кино». Представители «Пионера» подчеркнули, что по закону получать прокатное удостоверение на фестивальные фильмы не нужно, однако Минкульт настоял, что в этом случае правило не действует, потому что «Пионер» не предоставил доказательств, что ввоз «Дивана Сталина» в Россию был оформлен таможней.

Дело о прокате «Смерти Сталина» судом еще не рассматривалось. При этом повторное нарушение законодательства грозит кинотеатру штрафом до 200 тысяч рублей или приостановкой деятельности на 90 суток.

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до выхода фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, в кинотеатре «Пионер» все же показали несколько сеансов. Позднее кинотеатр объявил, что с 27 января вынужден прекратить показ «Смерти Сталина».