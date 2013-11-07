«Блочные пятиэтажки 1960-х годов постройки, бетонные гробы с длиннющими лестничными площадками, которые в шутку называли „взлетной полосой“, а вокруг ни кафе, ни церкви, ни почты, только такие же клетушки. Будучи прижаты друг к другу, люди, как ни старались, не могли уберечься от постороннего взгляда. На лестнице, на общих балконах и в сушилках, через матовые стекла и решетчатые двери я ощущал нечто, чем, казалось, обладали все, но чего нам, похоже, не хватало. Элементарная нормальность — вот чего нам не хватало». Ирвин Уэлш, «Кошмары аиста Марабу». <br /><small><font color="#999999">Перевод Дмитрия Симановского.</font></small>
Гари живет вместе со своей девушкой и их общими детьми.
Гари живет вместе со своей девушкой и их общими детьми.
Героин он впервые попробовал в 19 лет.
Поскольку от метадона у него трясутся руки, он принимает диазепам.
Кроме того, Гари регулярно курит марихуану.
Майки родился 26 сентября 1983 года. Его рост — 162,5 см, вес — 54 кг.
У Майки есть сын Тони, которого он не видел три года.
Эти бутылки он собирается доверху заполнить монетами.
Большую часть времени Майки курит траву.
Повестка в суд, полученная Майклом в марте 2009 года.