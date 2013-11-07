«Блочные пятиэтажки 1960-х годов постройки, бетонные гробы с длиннющими лестничными площадками, которые в шутку называли „взлетной полосой“, а вокруг ни кафе, ни церкви, ни почты, только такие же клетушки. Будучи прижаты друг к другу, люди, как ни старались, не могли уберечься от постороннего взгляда. На лестнице, на общих балконах и в сушилках, через матовые стекла и решетчатые двери я ощущал нечто, чем, казалось, обладали все, но чего нам, похоже, не хватало. Элементарная нормальность — вот чего нам не хватало». Ирвин Уэлш, «Кошмары аиста Марабу». <br /><small><font color="#999999">Перевод Дмитрия Симановского.</font></small>