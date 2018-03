Равноправие полов давно коснулось и темы заботы о внешности, а вместе с ним появилась и взаимовыгодная возможность делиться со своей половиной средствами по уходу. Сегодня рассказываем, как успешно объединить усилия по уходу за своей внешностью.

Ее полка



Несмотря на обилие таинственных предметов вроде щипцов для завивки ресниц, на женской полке в ванной немало средств, которые и мужское отражение в зеркале сделают довольным собой.

Например, набирающие популярность твердые очищающие бальзамы пойдут на пользу коже любого типа: в отличие от пенящихся средств они не меняют уровень кислотности кожи на щелочной и не травмируют защитную водно-липидную мантию кожи, поэтому помогают избежать раздражения.

Многие из них, наоборот, увлажняют, что особенно актуально в период отопления, когда сухостью кожи мучаются практически все. Небольшое количество бальзама — примерно с вишневую ягоду — следует слегка разогреть в руках, а когда оно превратится в нежное масло, нанесите его массирующими движениями на лицо и смойте водой или влажным полотенцем.

Для тех, чья кожа особенно чувствительна к водопроводной воде, подойдет мицеллярная вода, которая не требует смывания (об этом должно быть отдельно написано на этикетке средства!) — достаточно пройтись по лицу смоченным в ней ватным диском.

Очищающий бальзам Take the Day Off, Clinique

Твердое очищающее масло с комплексом 7 трав Solid Cleansing Oil, Erborian

Мицеллярная вода для комбинированной, жирной и проблемной кожи Micelle Solution Sebium H2O, Bioderma