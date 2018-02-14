Равноправие полов давно коснулось и темы заботы о внешности, а вместе с ним появилась и взаимовыгодная возможность делиться со своей половиной средствами по уходу. Сегодня рассказываем, как успешно объединить усилия по уходу за своей внешностью.
Ее полка
Несмотря на обилие таинственных предметов вроде щипцов для завивки ресниц, на женской полке в ванной немало средств, которые и мужское отражение в зеркале сделают довольным собой.
Например, набирающие популярность твердые очищающие бальзамы пойдут на пользу коже любого типа: в отличие от пенящихся средств они не меняют уровень кислотности кожи на щелочной и не травмируют защитную водно-липидную мантию кожи, поэтому помогают избежать раздражения.
Многие из них, наоборот, увлажняют, что особенно актуально в период отопления, когда сухостью кожи мучаются практически все. Небольшое количество бальзама — примерно с вишневую ягоду — следует слегка разогреть в руках, а когда оно превратится в нежное масло, нанесите его массирующими движениями на лицо и смойте водой или влажным полотенцем.
Для тех, чья кожа особенно чувствительна к водопроводной воде, подойдет мицеллярная вода, которая не требует смывания (об этом должно быть отдельно написано на этикетке средства!) — достаточно пройтись по лицу смоченным в ней ватным диском.
Твердое очищающее масло с комплексом 7 трав Solid Cleansing Oil, Erborian
Мицеллярная вода для комбинированной, жирной и проблемной кожи Micelle Solution Sebium H2O, Bioderma
Очищающее масло с ромашкой Camomile Sumptuous Cleansing Butter, The Body Shop
Ароматный питательный очищающий бальзам, Nourishing Cleansing Balm, Diptyque
Многие девушки неспроста любят сыворотки, ведь они берут на себя едва ли не самую важную часть ухода: защищают от свободных радикалов, увлажняют, питают и радуют кожу. Сыворотки обладают большей проницаемостью, чем кремы, и большей же активностью. Поэтому если и делать ставку на один дорогой и важный продукт в уходе, сыворотка — главный кандидат.
Наносить сыворотку следует перед кремом, который в первую очередь несет в себе защитную функцию. Его задача создать пленку, которая не даст влаге испариться и снизит отрицательное влияние окружающей среды на кожу.
C помощью средств для ночного пилинга — как правило, они содержат ретинол, кислоты или растительные экстракты — можно заметно улучшить состояние кожи. Такие продукты избавят от тусклого цвета лица и вросших волос, подлечат раздражения и воспаления (если последние особенно активны, то поможет крем или паста для точечного нанесения).
Увлажняющая липосомальная сыворотка Hidraderm Hyal Liposomal Serum, Sesderma
Антивозрастная сыворотка с эффектом лифтинга «M» Serum, 3Lab
Сыворотка с салициловой кислотой для возрастной кожи с акне, Blemish + Age Defense, Skinceuticals
Антиоксидантная сыворотка Antioxidant Perfecting Serum, Patyka
Ну и, наконец, сухой шампунь нередко находит себе место на женской полке со средствами по уходу за собой. Его принцип крайне прост — спрей, содержащий мелкий тальк, наносится на корни волос и впитывает излишки кожного сала. Полноценно заменить им мытье головы нельзя: он не очищает от пыли и налета, но кардинально улучшить внешний вид в ситуации цейтнота или в длительном путешествии можно. Главное, как следует расчесать волосы, чтобы на них не осталось заметного белого налета.
Легкий освежающий сухой шампунь Hair Refresher Dry Cleansing Mist, Davines
Сухой шампунь, подходящий для занятий спортом Active Dry Shampoo, COLab
Сухой шампунь с молочком овса Dry Shampoo with Oat Milk, Klorane
Его полка
Мужские линии по уходу за собой давно перестали включать в себя только пены для бритья и одеколоны. Теперь к ним прибавились и другие средства, которые пришлись бы кстати и в женском арсенале красоты.
К примеру, масло перед бритьем смягчит кожу, защитит от порезов, поможет удалить волосы и омертвевшие клетки, а, значит, и кожу сделает более гладкой, увлажненной и сияющей. Для этого достаточно нанести немного средства на кожу и слегка помассировать.
Кремовые средства после бритья тоже способны сделать приятный вклад в состояние кожи, успокоив и увлажнив ее. Здесь главное — не заменить их спиртовым одеколоном, иначе эффект может быть обратным.
Если пораниться все же удалось, на помощь придет точечное средство на основе хлорида алюминия (в народе — квасцы). Оно же придется кстати, если попытка избавиться от прыщика кончилась мини-трагедией: кровотечение и покраснение моментально сойдут на нет. Мужские дезодоранты, как правило, обладают большей степенью защиты: для тех, кто мучается проблемой избыточного потоотделения или неприятного запаха, они могут стать спасительным решением.
Увлажняющее масло до бритья, облегчающее скольжение бритвы Easy Slider Pre-Shave Oil, Origins
Кровоостанавливающий квасцовый камень без запаха, заживляющий порезы Alum Block, The Art of Shaving
Кровоостанавливающий квасцовый камень без запаха, заживляющий порезы Alum Block, The Art of Shaving
Масло до и для бритья Cade Shaving Oil, L’Occitane
За состоянием прически — особенно объема и формы — отлично следят мужские матовые пасты и воски, не оставляя при этом ощущения жирности. Такая паста придется кстати и для сложных укладок: она сделает волосы плотнее и послушнее, локоны не будут выскальзывать, а косы, хвосты и пучки будут казаться толще и держаться лучше.
Текстурирующая матовая паста Textured Style Men SP, Wella Professional
Паста для укладки без блеска High Hold with Low Shine Fiber, American Crew
Плотный матовый воск для укладки Matte Wax, Chi
Наконец, редкий мужчина захочет тратить силы на многоступенчатый уход, а потому мужские кремы и лосьоны для лица нередко действуют по системе всё-в-одном — увлажняют, матируют, разглаживают и защищают от солнца, а заодно и помогают сократить время на сборы, если случилось неудачно проспать.