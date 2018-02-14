Равноправие полов давно коснулось и темы заботы о внешности, а вместе с ним появилась и взаимовыгодная возможность делиться со своей половиной средствами по уходу. Сегодня рассказываем, как успешно объединить усилия по уходу за своей внешностью.

Ее полка



Несмотря на обилие таинственных предметов вроде щипцов для завивки ресниц, на женской полке в ванной немало средств, которые и мужское отражение в зеркале сделают довольным собой.

Например, набирающие популярность твердые очищающие бальзамы пойдут на пользу коже любого типа: в отличие от пенящихся средств они не меняют уровень кислотности кожи на щелочной и не травмируют защитную водно-липидную мантию кожи, поэтому помогают избежать раздражения.

Многие из них, наоборот, увлажняют, что особенно актуально в период отопления, когда сухостью кожи мучаются практически все. Небольшое количество бальзама — примерно с вишневую ягоду — следует слегка разогреть в руках, а когда оно превратится в нежное масло, нанесите его массирующими движениями на лицо и смойте водой или влажным полотенцем.

Для тех, чья кожа особенно чувствительна к водопроводной воде, подойдет мицеллярная вода, которая не требует смывания (об этом должно быть отдельно написано на этикетке средства!) — достаточно пройтись по лицу смоченным в ней ватным диском.

Очищающий бальзам Take the Day Off, Clinique

Твердое очищающее масло с комплексом 7 трав Solid Cleansing Oil, Erborian

Мицеллярная вода для комбинированной, жирной и проблемной кожи Micelle Solution Sebium H2O, Bioderma

Мягкая мицеллярная виноградная вода с ромашкой Micellar Cleansing Water, Caudalie

Очищающее масло с ромашкой Camomile Sumptuous Cleansing Butter, The Body Shop

Ароматный питательный очищающий бальзам, Nourishing Cleansing Balm, Diptyque

Многие девушки неспроста любят сыворотки, ведь они берут на себя едва ли не самую важную часть ухода: защищают от свободных радикалов, увлажняют, питают и радуют кожу. Сыворотки обладают большей проницаемостью, чем кремы, и большей же активностью. Поэтому если и делать ставку на один дорогой и важный продукт в уходе, сыворотка — главный кандидат.

Наносить сыворотку следует перед кремом, который в первую очередь несет в себе защитную функцию. Его задача создать пленку, которая не даст влаге испариться и снизит отрицательное влияние окружающей среды на кожу.



C помощью средств для ночного пилинга — как правило, они содержат ретинол, кислоты или растительные экстракты — можно заметно улучшить состояние кожи. Такие продукты избавят от тусклого цвета лица и вросших волос, подлечат раздражения и воспаления (если последние особенно активны, то поможет крем или паста для точечного нанесения).

Антивозрастной восстанавливающий ночной концентрат Advanced Night Repair, Estee Lauder

Увлажняющая липосомальная сыворотка Hidraderm Hyal Liposomal Serum, Sesderma

Антивозрастная сыворотка с эффектом лифтинга «M» Serum, 3Lab

Ночное обновляющее средство с ретиноидом и скваланом Granactive Retinoid 2% in Squalane, The Ordinary

Сыворотка с салициловой кислотой для возрастной кожи с акне, Blemish + Age Defense, Skinceuticals

Антиоксидантная сыворотка Antioxidant Perfecting Serum, Patyka

Ну и, наконец, сухой шампунь нередко находит себе место на женской полке со средствами по уходу за собой. Его принцип крайне прост — спрей, содержащий мелкий тальк, наносится на корни волос и впитывает излишки кожного сала. Полноценно заменить им мытье головы нельзя: он не очищает от пыли и налета, но кардинально улучшить внешний вид в ситуации цейтнота или в длительном путешествии можно. Главное, как следует расчесать волосы, чтобы на них не осталось заметного белого налета.



Сухой шампунь Fresh Hair Dry Cleaning Spray, Kevin Murphy

Легкий освежающий сухой шампунь Hair Refresher Dry Cleansing Mist, Davines

Сухой шампунь, подходящий для занятий спортом Active Dry Shampoo, COLab

Сухой шампунь для склонных к жирности волос Anti-Grease, Syoss

Сухой шампунь с молочком овса Dry Shampoo with Oat Milk, Klorane

Его полка



Мужские линии по уходу за собой давно перестали включать в себя только пены для бритья и одеколоны. Теперь к ним прибавились и другие средства, которые пришлись бы кстати и в женском арсенале красоты.

К примеру, масло перед бритьем смягчит кожу, защитит от порезов, поможет удалить волосы и омертвевшие клетки, а, значит, и кожу сделает более гладкой, увлажненной и сияющей. Для этого достаточно нанести немного средства на кожу и слегка помассировать.

Кремовые средства после бритья тоже способны сделать приятный вклад в состояние кожи, успокоив и увлажнив ее. Здесь главное — не заменить их спиртовым одеколоном, иначе эффект может быть обратным.

Если пораниться все же удалось, на помощь придет точечное средство на основе хлорида алюминия (в народе — квасцы). Оно же придется кстати, если попытка избавиться от прыщика кончилась мини-трагедией: кровотечение и покраснение моментально сойдут на нет. Мужские дезодоранты, как правило, обладают большей степенью защиты: для тех, кто мучается проблемой избыточного потоотделения или неприятного запаха, они могут стать спасительным решением.





Масло до бритья с бергамотом Pre Shave Oil, Gentlemen's Tonic

Увлажняющее масло до бритья, облегчающее скольжение бритвы Easy Slider Pre-Shave Oil, Origins

Кровоостанавливающий квасцовый камень без запаха, заживляющий порезы Alum Block, The Art of Shaving

Кровоостанавливающий квасцовый стик, заживляющий порезы alum Pen, Mühle

Кровоостанавливающий квасцовый камень без запаха, заживляющий порезы Alum Block, The Art of Shaving

Масло до и для бритья Cade Shaving Oil, L’Occitane

За состоянием прически — особенно объема и формы — отлично следят мужские матовые пасты и воски, не оставляя при этом ощущения жирности. Такая паста придется кстати и для сложных укладок: она сделает волосы плотнее и послушнее, локоны не будут выскальзывать, а косы, хвосты и пучки будут казаться толще и держаться лучше.

Матовая паста для укладки Got2be Strand Matte, Schwarzkopf

Текстурирующая матовая паста Textured Style Men SP, Wella Professional

Паста для укладки без блеска High Hold with Low Shine Fiber, American Crew





Текстурирующая паста для волос Densifique Baum Densite Homme, Kerastase

Плотный матовый воск для укладки Matte Wax, Chi

Наконец, редкий мужчина захочет тратить силы на многоступенчатый уход, а потому мужские кремы и лосьоны для лица нередко действуют по системе всё-в-одном — увлажняют, матируют, разглаживают и защищают от солнца, а заодно и помогают сократить время на сборы, если случилось неудачно проспать.