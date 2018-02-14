В твиттере канала FX
Новые серии выйдут под названием «Сезон Роббина» (Robbin' Season) — так местные жители Атланты называют предпраздничные дни, во время которых отмечается рост случаев грабежа (robbery).
По словам исполнительного продюсера сериала Хиро Мурая, передает
that new trailer hype. Atlanta 3.1— AtlantaFX (@AtlantaFX)
#AtlantaFX pic.twitter.com/CJwJ5o1ft8 February 13, 2018
Сериал рассказывает о двух братьях, которые хотят улучшить свою жизнь, пробуя себя на рэп-сцене в Атланте. Второй сезон выйдет 1 марта 2018.