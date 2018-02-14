В твиттере канала FX вышел трейлер второго сезона сериала «Атланта» Дональда Гловера. За первый сезон сериал получил два «Золотых глобуса», включая награду за лучший комедийный сериал.

Новые серии выйдут под названием «Сезон Роббина» (Robbin' Season) — так местные жители Атланты называют предпраздничные дни, во время которых отмечается рост случаев грабежа (robbery).

По словам исполнительного продюсера сериала Хиро Мурая, передает Vulture , второй сезон по сравнению с первым будет менее экспериментальным, потому что сценаристы сконцентрировались на одной сплоченной истории.

Сериал рассказывает о двух братьях, которые хотят улучшить свою жизнь, пробуя себя на рэп-сцене в Атланте. Второй сезон выйдет 1 марта 2018.