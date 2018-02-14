Команда «Вечернего Урганта» превратила публичные извинения в один из сюжетов нового выпуска шоу.
В выпуске программы Иван Ургант иронично
Ведущие «Вечернего Урганта» неоднократно продемонстрировали изображение, которое вызвало негодование Кашпировского, и в конце концов показали новый коллаж — с лицом кота на теле психотерапевта.
Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Первого канала» в феврале этого года,
Помимо жалобы Кашпировского, телеканал получил претензию от владельца животного, который заявил, что его коту приписали свойства, которых у него на самом деле нет.