Команда «Вечернего Урганта» превратила публичные извинения в один из сюжетов нового выпуска шоу.

В выпуске программы Иван Ургант иронично обрисовал ситуацию с советским психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который подал в суд на Первый канал за коллаж с котом, требуя компенсацию в полмиллиона рублей.

Ведущие «Вечернего Урганта» неоднократно продемонстрировали изображение, которое вызвало негодование Кашпировского, и в конце концов показали новый коллаж — с лицом кота на теле психотерапевта.

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Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против «Первого канала» в феврале этого года, передает RNS. Он потребовал у руководства компании полмиллиона рублей за коллаж годичной давности, на котором его лицо приклеили к телу «кота-экстрасенса» из Благовещенска. Кроме того, Кашпировский попросил дать опровержение в эфире Первого канала.

Помимо жалобы Кашпировского, телеканал получил претензию от владельца животного, который заявил, что его коту приписали свойства, которых у него на самом деле нет.