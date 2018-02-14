Министерство культуры отозвало требование о наказании кинотеатра «Пионер» Александра Мамута за показ британской сатирической комедии «Смерть Сталина». Об этом сообщает «Ведомости».

Представители «Пионера» отказались комментировать ситуацию. Ранее сотрудники Минкульта составили два протокола о нарушении кинотеатром закона. Ведомство потребовало наказать кинотеатр из-за демонстрации без прокатного удостоверения двух фильмов о правителе СССР — «Смерть Сталина» и «Диван Сталина».

13 февраля суд оштрафовал «Пионер» на 80 тысяч рублей за показ французской картины «Диван Сталина», которую показали одновременно с фильмом «Смерть Сталина». При этом представители кинотеатра подчеркнули, что по закону получать прокатное удостоверение на фестивальные фильмы не нужно, однако Минкульт настоял, что в этом случае правило не действует, потому что «Пионер» не предоставил доказательств, что ввоз «Дивана Сталина» в Россию был оформлен таможней.

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до выхода фильма в России. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, в кинотеатре «Пионер» все же показали несколько сеансов. Позднее кинотеатр объявил, что с 27 января вынужден прекратить показ «Смерти Сталина».