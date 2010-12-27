Концерт в клубе «Underground», который расположен в здании заброшенной фабрики, производившей корм для собак.
Подростки, ждущие начала киносеанса.
Дом с приведениями и музей динозавров. По существу, огромный склад, разделенный на две секции. В первой посетителей ждут аниматронные призраки, во второй — аниматронные динозавры.
Человек, которого Уоллен встретил во время прогулки по своему району. Он был не против сфотографироваться.
Гарретт в гостях у друга по имени Ши.
Младший брат Уоллена во время ланча.
Распродажа домашнего имущества в связи с переездом.
Арест какого-то человека. Уоллену так и не удалось выяснить, что он натворил.
Стэн, который во время прогулки постоянно подпрыгивал.
Вечеринка в магазине подарков, где продаются лицензионные таблички с надписями религиозного содержания и игрушечные автомобили.
Мать Уоллена жарит яичницу.
Самодельный скраббл.
Гарретт, спящий на своей веранде.
Стэн и Аманда у своего дома. Уоллен уже не помнит, что произошло.
Пикап, проезжающий мимо местного гастронома. Уоллен считает эту фотографию самой характерной для американского Среднего Запада.
Брат Уоллена на заднем сиденье автомобиля матери.
Снова Гарретт.
Деррик в комнате Энди. Уоллену понравилось сочетание американского флага, обложки альбома и постера с блондинкой.
Человек в «Уолмарте».