Автора книги «13 причин почему» Джея Эшера исключили из Общества детских писателей и иллюстраторов после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Скандал произошел в 2017 году, однако его решили обнародовать только теперь. По словам исполнительного директора общества Лин Оливер, в организации провели внутреннее расследование, чтобы проверить обвинения.

Джей Эшер отвергает обвинения. Он также заявил, что добровольно покинул организацию, в которой сам же столкнулся с домогательствами. Писатель утверждает, что расследование не проводили.

По книге «13 причин почему» Netflix снял одноименный сериал. В нем рассказывается о школьнице, которая покончила с собой. По ходу сюжета затрагиваются такие темы, как изнасилование и буллинг. «13 причин почему» вошел в список Netflix с сериалами, которые чаще всего смотрят «запоем».