В День святого Валентина Netflix выпустил онлайн-сервис Coach по мотивам одной из серий «Черного зеркала». Создатели сериала сообщили в твиттере, что с помощью сервиса можно выяснить, «идеально ли подходит вам ваша половинка».

Чтобы воспользоваться приложением, нужно сгенерировать ссылку с кнопкой и отправить ее своей девушке или парню. Когда оба пользователя зайдут на сайт, нужно будет нажать на Start, а затем одновременно нажать на кнопку с изображением отпечатка пальца, после чего система сделает прогноз, сколько будут длиться отношения. Если один из партнеров нажмет кнопку раньше другого, то Coach сократит срок, а никто не нажмет кнопку, то система поздравит с идеальными отношениями.

Trust the system. Visit https://t.co/f3v1QPmbAx to find out if your partner is a perfect match. pic.twitter.com/XV0FXmtx5G — Black Mirror (@blackmirror) February 14, 2018

В четвертой серии четвертого сезона под названием «Повесь диджея» (Hang the Dj) было устройство Coach, которое использовалось как голосовой помощник в сервисе для знакомств. У пар, которые создавались с его помощью, был задан определенный срок отношений.

Пользователи твиттера уже начали иронизировать по поводу Coach.

Story of my life pic.twitter.com/nC7f0r4h5q — Kristin Koblis (@KKtheExplorer) February 14, 2018

История моей жизни

Ну что ж