В День святого Валентина Netflix выпустил
Чтобы воспользоваться приложением, нужно сгенерировать ссылку с кнопкой и отправить ее своей девушке или парню. Когда оба пользователя зайдут на сайт, нужно будет нажать на Start, а затем одновременно нажать на кнопку с изображением отпечатка пальца, после чего система сделает прогноз, сколько будут длиться отношения. Если один из партнеров нажмет кнопку раньше другого, то Coach сократит срок, а никто не нажмет кнопку, то система поздравит с идеальными отношениями.
Trust the system. Visit— Black Mirror (@blackmirror)
https://t.co/f3v1QPmbAxto find out if your partner is a perfect match. pic.twitter.com/XV0FXmtx5G February 14, 2018
В четвертой серии четвертого сезона под названием «Повесь диджея» (Hang the Dj) было устройство Coach, которое использовалось как голосовой помощник в сервисе для знакомств. У пар, которые создавались с его помощью, был задан определенный срок отношений.
Пользователи твиттера уже начали иронизировать по поводу Coach.
Story of my life— Kristin Koblis (@KKtheExplorer)
pic.twitter.com/nC7f0r4h5q February 14, 2018
История моей жизни
Oh well then— ben ♦ (@DWalkersSlayer)
pic.twitter.com/SsKgbrcaIi February 14, 2018
Ну что ж