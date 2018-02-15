В школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд штата Флорида бывший ученик открыл стрельбу по учащимся. Погибли 17 человек — ученики и учителя, сообщил местный шериф. Как минимум 15 человек пострадали.

Стрелок задержан. Им оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из школы из-за дисциплинарных нарушений.

«I'm saddened to say that 17 people lost their lives." — Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

По информации CNN , Круз включил пожарную тревогу перед стрельбой. Он стрелял из винтовки AR-15, которую приобрел в 2017 году, получив разрешение. По словам шерифа, после изучения его деятельности в интернете были найдены «очень тревожные материалы».

Город Паркленд с населением 31 тысяча человек в прошлом году назвали самым безопасным городом Флориды.