В школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд штата Флорида бывший ученик открыл стрельбу по учащимся. Погибли 17 человек — ученики и учителя, сообщил местный шериф. Как минимум 15 человек пострадали.
Стрелок задержан. Им оказался 19-летний Николас Круз, которого исключили из школы из-за дисциплинарных нарушений.
«I'm saddened to say that 17 people lost their lives." — Sheriff Scott Israel— Broward Sheriff (@browardsheriff)
#stonemanshooting 14 февраля 2018 г.
По информации
Город Паркленд с населением 31 тысяча человек в прошлом году назвали самым безопасным городом Флориды.
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