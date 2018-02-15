На YouTube-канале Lionsgate Movies вышел первый трейлер спортивной комедии «Дядюшка Дрю» (Uncle Drew) с Кайри Ирвингом, Шакилом ОʼНилом и другими баскетболистами, загримированными под стариков, в главных ролях.

По сюжету герой фильма по имени Дакс (Лил Релл) натыкается на легендарного дядюшку Дрю (Кайри Ирвинг) и убеждает его вернуться в игру. Они отправляются в поездку, чтобы собрать старую команду Дрю (баскетболисты Шакил О'Нил, Крис Уэббер, Реджи Миллер, Нейт Робинсон и Лиза Лесли), чтобы выиграть баскетбольный турнир. В американский прокат комедия выйдет 29 июня 2018 года.

Впервые Кайри Ирвинг снялся в амплуа дядюшки Дрю в 2012 году в рекламе PepsiCo. За короткое время ролик оброс популярностью: о старике-баскетболисте вышла целая серия видео.