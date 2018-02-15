Двойника Ким Чен Ына вывели с хоккейного матча на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет The Guardian.

Фейкового лидера КНДР зовут Говард, и он приехал из Австралии. Во время матча объединенной женской сборной Кореи и сборной Японии Говард подошел к чирлидершам из КНДР и начал танцевать. Его появление смутило группу болельщиц, к «Ким Чен Ыну» подошла северокорейская служба безопасности, после чего он пересел на другое место и начал общаться с журналистами.

Говард не раз посещал публичные мероприятия в роли двойника Ким Чен Ына, а в 2015 году он приехал в Москву и снялся в клипе LollyBomb российской группы Little Big.

Позднее охрана все же вывела Говарда со стадиона из-за жалоб. «Мое лицо слишком политическое. Я родился с этим лицом, я должен с ним жить," — подвел итог двойник.

Kim Jong Un impersonator now shaking hands as he is escorted out. pic.twitter.com/wou2MLCOrw — Chelsea Janes (@chelsea_janes) February 14, 2018

Болельщиц из КНДР специально отобрало правительство страны. Выверенная и энергичная поддержка чирлидерш сразу приковала к себе внимание многих зрителей Олимпиады, а в сети распространились многочисленные ролики с поющими девушками.