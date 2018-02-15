Приложение для знакомств Tinder планирует ввести функцию, которая позволит женщинам блокировать возможность мужчин писать первыми. Об этом
По ее словам, Tinder хочет позволить представительницам прекрасного пола управлять началом беседы, чтобы свести на нет случаи неуместного или неприемлемого общения. Функция может появиться уже в следующей версии приложения. Сейчас в Tinder и мужчины, и женщины могут первыми начинать переписку после мэтча.
Как отмечает
Подобным образом работает конкурент Tinder под названием Bumblе — в этом приложении женщины начинают переписку первыми. Bumblе создал россиянин Андрей Андреев, ранее работавший с сервисом Badoo. В 2017 году Tinder хотел
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