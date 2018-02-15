Приложение для знакомств Tinder планирует ввести функцию, которая позволит женщинам блокировать возможность мужчин писать первыми. Об этом заявила Мэнди Гинсберг — гендиректор компании Match Group, которой принадлежит дейтинговый сервис.

По ее словам, Tinder хочет позволить представительницам прекрасного пола управлять началом беседы, чтобы свести на нет случаи неуместного или неприемлемого общения. Функция может появиться уже в следующей версии приложения. Сейчас в Tinder и мужчины, и женщины могут первыми начинать переписку после мэтча.

Как отмечает The Verge , женщины сами будут выбирать, включать ли новую функцию. Кроме того, скорее всего нововведение будет доступно только гетеросексуальным женщинам.

Подобным образом работает конкурент Tinder под названием Bumblе — в этом приложении женщины начинают переписку первыми. Bumblе создал россиянин Андрей Андреев, ранее работавший с сервисом Badoo. В 2017 году Tinder хотел купить Bumblе за 450 миллионов долларов, но сделка не состоялась.

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