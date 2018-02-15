16 и 17 февраля в бутиках мужской одежды Isaia в ГУМе и Петровском пассаже пройдут сессии Su Misura, на которых можно снять мерки для индивидуального пошива одежды и получить советы по фасону. Костюмы, пиджаки, брюки, пальто, сорочки и галстуки создадут в Италии и доставят в Москву. Сроки изготовления с учетом размеров и пожеланий клиента составят две-три недели.

На выбор компания предлагает 200 натуральных тканей, среди которых саржа и хлопок двойной крутки. По желанию на внутреннем кармане пиджака могут быть вышиты инициалы.