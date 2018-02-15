Райан Рейнолдс поздравил свою жену Блейк Лайвли с День святого Валентина, приготовив оригинальный торт. Вместо глазури актер решил использовать клей.
Звездная пара давно славится своими упражнениями в семейном троллинге. Первым над женой начал шутить Рейнольдс. Подробнее о специфических остротах знаменитых супругов можно прочитать здесь.
Я испек этот торт для своей жены. Вместо глазури — клей, потому что я не ученый.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
1. «Райан сделал рождественское печенье». Блейк Лайвли продолжает шутить над мужем