Райан Рейнолдс поздравил свою жену Блейк Лайвли с День святого Валентина, приготовив оригинальный торт. Вместо глазури актер решил использовать клей.

Звездная пара давно славится своими упражнениями в семейном троллинге. Первым над женой начал шутить Рейнольдс. Подробнее о специфических остротах знаменитых супругов можно прочитать здесь.

Я испек этот торт для своей жены. Вместо глазури — клей, потому что я не ученый.

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