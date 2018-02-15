Вышел трейлер драмы «Где Кайра?» (Where Is Kyra?) с Мишель Пфайффер и Кифером Сазерлендом в главных ролях. Премьера картины состоялась в 2017 году на кинофестивале «Сандэнс».

Режиссером и сценаристом выступил Эндрю Досумну. Фильм рассказывает о женщине по имени Кайра (Мишель Пфайффер), которая попадает в бедственное положение после смерти матери. Героиня встречает другого одинокого человека (Кифер Сазерленд) и поначалу пытается скрыть от него состояние, в котором находится.

В широкий прокат картина выйдет 6 апреля 2018 года.