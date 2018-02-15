Фильм «Лед» российского режиссера Олега Трофима поставил абсолютный рекорд по сборам первого дня. Об этом Esquire сообщили представители Sony Pictures Releasing Russia.

Сборы 14 февраля составили более 92 миллионов рублей. Картина показала «лучший результат по сборам первого дня для отечественного фильма за всю историю кинопроката в России и СНГ», отметили в Sony Pictures. В январе самым кассовым российским фильмом была лента «Движение вверх».

«Лед» рассказывает историю девушки Нади, которая с детства готовится стать знаменитой фигуристкой, но из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с героиней появляется хоккеист Саша, который возвращает ей веру в себя.