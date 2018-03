Антон Лаврентьев известен широкой публике по программе «Орел и Решка». Поющий ведущий — именно таким его узнали зрители в 2014 году. Поэтому неудивительно, что он решил развивать музыкальную карьеру и в 2017 году выпустил альбом «#МоиПутешествия», полностью состоящий из песен собственного сочинения. В этом году Антон стал участником шоу «Голос» на Первом канале. Лаврентьев рассказал Esquire, зачем ему это было нужно, чем пришлось пожертвовать и к чему это привело.

Ты уже состоявшийся артист. Зачем ты решил участвовать в шоу «Голос»?

Я всегда очень хотел попробовать свои силы там, особенно после того, как вышел второй сезон с Антоном Беляевым (Therr Maitz), моим хорошим знакомым. К сожалению, из-за графика съемок и достаточно плотной занятости попасть на кастинг никак не удавалось. Но в этом году звезды сложились, и я решил идти. Шел на общих основаниях, без какой-либо предварительной договоренности.

Мне, конечно, хотелось познакомиться с аудиторией главного канала. Это многомиллионная армия людей, очень честная и бескомпромиссная — либо любит, либо нет. И если нет, то проблема не в них, а в тебе. Значит, нужно работать больше. Эта аудитория не знает, кто такой Антон Лаврентьев. Я для них новый, обнуленный. Только 1% из них осведомлены, что есть телеканал «Пятница» и программа «Орел и Решка». Остальные 99% узнавали меня как раз в «Голосе», поэтапно, и делали выводы, кто я и что могу.

А я мог бы проявить себя лучше, если бы не нервы и не потеря голоса между вторым и третьим этапами. Справиться с проблемами мне очень помогали мои педагоги — работать с такими профессионалами как Юрий Аксюта, Дмитрий Нагиев и моя любимая Пелагея дорогого стоит.

Когда я уходил из проекта «Орел и Решка», моей первоочередной задачей было начать делать музыку. И уже потом — заниматься театром, кино, теле- и радиопроектами. Участие в проекте «Голос» дало мне возможность понять свои пределы. Я пел несвойственные себе песни, примерял новые амплуа, выполнял разные задачи режиссера.

На одном из этапов проекта ты исполнил песню Way Down We Go группы Kaleo, а после этого выступил у них на разогреве, когда они давали концерт в Москве (25 ноября 2017 года. — Esquire).

Да. Коленки тряслись. Скажу больше, ребята с Первого канала приезжали снимать меня перед этим выступлением для документального фильма о шоу «Голос». В гримерке я их уверял, что сильнее, чем на «Голосе», волноваться невозможно. Но спустя полчаса, когда я стоял перед выходом на сцену, меня трясло крупной дрожью, и я понял, что это неправда. Это совершенно другой уровень публики, другое качество. Разогрев в принципе дело неблагодарное, ты же выходишь к людям, которые пришли слушать не тебя. Мне повезло, с третьей песни народ стал подпевать, публика оказалась очень светлой. И ребятам из Kaleo все понравилось.

С кем еще хочешь выступить?

C Иваном Дорном! С Земфирой! Но, честно говоря, я открыт для любых коллабораций, это всегда новый опыт, я люблю пробовать новое. И творить что-то вместе с уже состоявшимся артистом, — это удивительное приключение. Нужно постоянно поднимать уровень.

А с телевидением всё, покончено?

Ни в коем случае. В декабре на канале Ю вышел проект «Особенности национальной интуиции», где я выступил в качестве ведущего. Это такое интеллектуальное скетч-шоу, где все держится на ведущем. Я открыт для предложений, и они уже есть! Так что телевидение и кинопроекты развиваются.

Телевидение, театр, кино, музыка — что из этого на первом месте?

Не могу сказать. Я, например, не мог предположить, что благодаря проекту «Голос» меня станут воспринимать как актера, играющего-поющего человека, а не просто исполнителя. Такой широкоформатный образ получился. Мне помогла в этом Пелагея, она раскрывала меня, учила, какие роли использовать, какие планы подкладывать, как себя подавать. И мне это здорово помогает по жизни. Сейчас на концертах я по-другому взаимодействую с залом, более профессионально. Что касается кинокарьеры, 3 января вышел сериал «Сальса» с моим участием. Работа над ним началась еще год назад, но вот так сложилось, что сейчас все проекты с моим участием выстраиваются и выходят один за другим.

Три главные вещи, которые должен знать артист, идущий на телевизионный конкурс талантов? К чему надо быть готовым?

Первое, избавиться от своего эго. Либо ты принимаешь все правила и начинаешь с чистого листа, либо ты просто приходишь засветиться на 1−2 этапа. Второе, набраться терпения и не спорить, быть гибким. Третье, посвятить 100% своего времени этому делу, в режиме 24/7.

Твой первый альбом полностью состоит из песен собственного сочинения. Ты и дальше будешь писать сам или планируешь с кем-то работать?

Я никогда не противлюсь сотрудничеству, это всегда очень интересное взаимодействие. Но у меня уже есть свой материал на второй альбом.

Когда ждать?

Не хочу торопиться, поэтому где-то к концу лета, думаю, выйдет. Будут мои песни, а также тандем с Димой Емельяновым (гитарист Земфиры, группы Обе Две, Foundation. — Esquire) — он гениальный человек и мне с ним комфортно работать. Но мне интересно экспериментировать со звуком, поэтому, возможно, я привлеку кого-то из саундпродюсеров.