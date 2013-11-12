Боб Ветстоун, Хэмптон-Бич, штат Нью-Гэмпшир</br>Не умирайте без Христа в душе. Если бы я умер 16 июля 1977 года, я бы сейчас был в аду, хотя и не был плохим человеком. Мы должны быть спасены, это не обсуждается. Иначе — ад. Понимаете, я видел человека в аду. Бог послал мне видение — вскоре после того, как я был спасен, — это был папин друг. У него были милая жена и дочка, свое дело. Но он отправился в ад, потому что не был спасен. Он был в агонии, он был в ловушке, он просил помощи, но ему нельзя было помочь.
Джон Уэлс, Бал, штат Айдахо
Практически все остальные религии не берут во внимание личные качества и переживания человека. Почти ни в одной из них нет личного общения между человеком и Богом. Я довольно много знаю про ислам — это не личная вера. Они поклоняются не Богу, они поклоняются Аллаху. И в их понимании это тот же Бог, которому поклоняемся мы. Но я вот что скажу: уж они точно не смотрят на своего Бога так, как мы — на своего. Их Бог их не любит.
Отец Грэм, Остров Плам, штат Массачусетс
Дьюи Чефин, Джолоу, штат Западная Виргиния</br>Я работаю со змеями около 40 лет. Меня кусали 151 раз, и, думаю, еще укусят. Но я их не боюсь. Ну то есть когда змея начинает шипеть — а это значит, сейчас укусит, — мне не страшно. Даже если передо мной 20 змей. Но я благодарю Бога каждый раз, когда уворачиваюсь от укуса. А если кусают, тоже благодарю: «Спасибо тебе, Господи, что ты бережешь меня».
Джули Шустер, Розуэлл, штат Нью-Мексико</br>Очень важно, чтобы человек хотел увидеть что-то более значительное, чем он сам. И дело тут даже не в НЛО — главное понимать, зачем на нашей маленькой планете оказались люди, деревья, все сущее. Это чувство всепоглощающего умиротворения и понимания того, что все будет хорошо. Сравнить это можно только с потрясающим религиозным опытом. Сумасшедшие ли мы? Возможно. За три года до смерти мой отец говорил с одним из ведущих исследователей Розуэлльского инцидента (предполагаемая авария НЛО в 1947 году. — Esquire). Он дал официальные показания, заверил все своей подписью, хотя до этого долгие годы молчал.
Жрица Салли Энн Глассман, Новый Орлеан, штат Луизиана</br>Обряд посвящения я прошла на Гаити в 1993 году. Обряд длился неделю. Вообще-то я особо не могу про все это рассказывать, но если вкратце — тебя кладут на кровать и вроде как маринуют. Пока ты лежишь в этой кровати, ты не понимаешь, то ли у тебя видения, то ли галлюцинации, то ли к тебе на самом деле пришли духи. Они во время каждого обряда вуду кем-то завладевают. В этом и есть смысл — чтобы духи проникали.
Шимон Гринберг, Бруклин, Нью-Йорк</br>Израиль был нашей землей. Бог нам ее дал, когда забрал нас из Египта. Но из-за того, что мы какое-то время вели себя не очень хорошо, Бог отправил нас в изгнание и сказал, что нам нельзя возвращаться, пока он не отправит нам Мессию. Мы точно поймем, когда это случится. Мы доверяем нашим родителям. Это они находят нам жен. Я свою жену не знал до свадьбы. Мы надеемся, что Бог будет для нас делать только правильные вещи, и поэтому живем счастливо.
Шана, Уэллс, штат Невада
В мире много запутавшихся людей. Им совершенно не с кем поговорить, поэтому они приходят сюда — им нужен совет, как спасти свою семью. Они приходят сюда ради ролевых игр. Чаще всего в этих играх мужчины просят меня быть их сестрой. Мы им помогаем, чтобы они оставили свой груз здесь, и, вернувшись домой, не били своих жену и детей. Чокнутых много. Но я предпочитаю, чтобы они приходили сюда и выплескивали все это на меня, а не на кого-то. Я от этого получаю удовольствие, потому что делаю им добро. Нас называют грешницами, но это не так. Девочки здесь не судят людей, и они знают, что Бог тоже не судит.
Терри Пирсон, Бал, штат Айдахо</br>Мне тяжело пристрелить корову, потому что я вижу, как она страдает. Мы с женой раньше им всем давали имена. В какой-то момент у нас было 150 коров, и мы их всех отличали друг от дружки. Но, конечно, чаще всего для человека корова — это всего лишь корова. Я думаю, что всеми нашими успехами мы обязаны Богу. Неудачами тоже. Но частенько мы падаем и по собственной вине. Завтра я иду к онкологу. Я у него не был, с тех пор как прошел химиотерапию.
Томас Патман, Понка-Сити, штат Оклахома</br>Я верю в Бога. У всех оно по‑разному, конечно, но я думаю так: если твоя вера помогает тебе двигаться вперед, то мне совершенно все равно, во что ты веришь.
Кэмерон Мишель, Бруклин, Нью-Йорк</br>Я думаю, что люди, которые презирают религию, такие же порочные, как и те, кто пытается навязать свою религию другим. Очень важно делать только то, что идет изнутри, а на окружающий мир обращать внимание, только если это нужно тебе самому. С таким настроем вы всегда будете идти по пути духа.
Эмили Макклауд, Сентервиль, штат Теннесси</br>Я считаю, что в церковь нужно ходить в воскресенье, в воскресный вечер, и по средам. Деньги — причина всех бедствий. Так сказано в Библии. В наше время многих деньги беспокоят куда больше веры. Посмотрите на молодежь: половина из них не ходят в церковь, а потом беременеют в 15. Не этого Бог хотел, но именно это и происходит. Я живу недалеко от матери. Она прикована к постели и не может ходить в церковь, поэтому мы приносим церковь к ней домой. Счастье — это верить в Бога, ходить в церковь и быть с семьей. Это все, что у меня есть, и это все, что мне нужно.