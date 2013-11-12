Эмили Макклауд, Сентервиль, штат Теннесси</br>Я считаю, что в церковь нужно ходить в воскресенье, в воскресный вечер, и по средам. Деньги — причина всех бедствий. Так сказано в Библии. В наше время многих деньги беспокоят куда больше веры. Посмотрите на молодежь: половина из них не ходят в церковь, а потом беременеют в 15. Не этого Бог хотел, но именно это и происходит. Я живу недалеко от матери. Она прикована к постели и не может ходить в церковь, поэтому мы приносим церковь к ней домой. Счастье — это верить в Бога, ходить в церковь и быть с семьей. Это все, что у меня есть, и это все, что мне нужно.