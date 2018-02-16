15 февраля Министерство культуры выдало пять новых протоколов об административном правонарушении кинотеатру «Пионер» за показ британской сатирической комедии «Смерть Сталина». Административные протоколы передали мировому судье, дата рассмотрения пока не назначена. Об сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы кинотеатра, рассказал, что в Минкульте решили, что каждый из пяти показов запрещенного фильма — это отдельное правонарушение. При этом три протокола вынесли за однократное нарушение, еще два — за повторное.

В ведомстве также нсчитают нарушением то, что кинотеатр не вернул деньги за 16 билетов, проданных на «Смерть Сталина». Адвокат объяснил, что эти билеты купили за наличные, а их покупатели до сих пор не пришли вернуть деньги обратно.

14 февраля без объяснения причин Минкульт отозвал требование о наказании кинотеатра «Пионер» Александра Мамута за показ «Смерти Сталина». Днем ранее, 13 февраля, суд оштрафовал «Пионер» на 80 тысяч рублей за показ французской картины «Диван Сталина», которую показали одновременно с фильмом «Смерть Сталина». Наказать кинотеатр попросило Министерство культуры.

23 января, за два дня до выхода фильма в России, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина». Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма. Несмотря на запрет Минкульта, в кинотеатре «Пионер» все же показали несколько сеансов. Позднее кинотеатр объявил, что с 27 января вынужден прекратить показ «Смерти Сталина».