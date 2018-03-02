Создатели видео — компания The Sacred Egg — отталкивались от идеи переосмысления литографии Эшера «Относительность». Достаточно давно команде хотелось воспроизвести комнату с подвижными, в прямом смысле слова, жидкими стенами. Самым сложным оставалось найти группу и лейбл, которым их сумасшедшая идея понравится на бумаге. Результат: видео выше.



Съемки проходили в одном из индустриальных павильонов в Косово. Для достижения молочного оттенка жидкости, в которой большую часть времени проводили танцоры и музыканты, воду смешивали с огромным количеством сливок. Использование компьютерной графики, по словам Royal Blood, было сведено к минимуму.