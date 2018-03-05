Клип с Кристен Стюарт, воплощающей дух рок-н-ролла, снимался в Лос-Анджелесе Франсуа Русселе на протяжении двух дней. Компанию по площадке американской актрисе составил голубой Mustang GT 1965 года.



Видео снималось исключительно на 35-миллиметровую пленку кинооператором Ньютоном Томасом Сигелом. Сигел известен благодаря своей работе над фильмами «Драйв» и несколькими частями «Людей Икс». Арт директором клипа стал Джей Си Молина, отвечавший за дизайн и общий вид клипов Rockstar рэперов Post Malone и 21 Savage, Sucker For Pain группы Imagine Dragons, River Эминема и Эда Ширана.