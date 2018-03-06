Главную роль в клипе, который обсуждали все, начиная от Rolling Stone, заканчивая Huffington Post и The Guardian, исполнил Эндрю Гарфилд. Актеру предстояло сыграть молодого человека, который не может определиться со своей ориентацией. После релиза видео на фронтмена Arcade Fire обрушился шквал критики, в том числе от некоторых представителей ЛГБТ-сообществ. В основном проблема была адресована к выбору актера на главную роль. Многим казалось уместным вместо Гарфилда видеть на экране действительно представителя транс-коммьюнити.



Подготовкой Эндрю к роли занималась музыкант-трансгендер Our Lady J. Часть съемок видео прошла во время выступления Arcade Fire на Coachella.