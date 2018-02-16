Школьник из Владивостока по имени Мурад сделал более 30 валентинок — для всех своих одноклассников. В ответ мальчик не получил ни одного поздравления с Днем святого Валентина, что еще и стало поводом для насмешек одноклассников.

Старшая сестра Мурада Кристина Подлесских написала об этом в твиттере и получила неожиданно широкий отклик среди интернет-пользователей.

Мне аж грустно стало обними малыша и скажи, что весь твиттер шлёт ему свои сердца! — Сеньорита (@lazutinarita) February 14, 2018

«Валентинки получили абсолютно все дети в классе, кроме Мурада. Он очень сильно расстроился. Мне позвонила мама, сказала, что он пришёл домой в слезах от обиды, что ему ничего не подарили. Мне стало его очень жалко, и я без задней мысли написала об этом в Твиттер, где уже через пару часов было много лайков и ответов от разных людей», — передает TJournal слова Кристины Подлесских.

Подруга Кристины Рита (@lazutinarita) первой предложила поддержать мальчика. Общими усилиями было собрано около 10 тысяч на подарок и валентинки Мураду. Пользователи твиттера также пришли в его школу, чтобы поздравить мальчика лично.

Это случилось только благодаря всем вам! Огромное спасибо за доброту вашей души, за отклик и помощь! Я даже представить такого не могла!

Сегодня стало на одного ребёнка счастливее и от этого улыбка просто не сходит с лица

С праздником, малыш pic.twitter.com/L0XZNKNRMd — Сеньорита (@lazutinarita) February 15, 2018 Мурад действительно очень обрадовался.