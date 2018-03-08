Дизайн клипа разработала анимационная студия Roof Studio. Перед командой стояла задача создать психоделический мир, в котором будет много живой природы. Художники были вольны творить в свое удовольствие, но в то же время участники Empire Of The Sun попросили аниматоров не воспринимать текст песни уж слишком буквально.



Часть видео была нарисована с помощью нескольких сложных программ, часть — натуральные съемки в Лос-Анджелесе и Коста Рике. Для некоторых сцен потребовалось 3D сканирование участников группы. Всего на подготовку клипа ушло полтора месяца.