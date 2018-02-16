Политик и актер Арнольд Шварценеггер снимется в полнометражном продолжении короткометражки Kung Fury, пишет The Hollywood Reporter.

Звезда «Терминатора» сыграет в сиквеле роль президента США. Ранее сообщалось, что в проекте также примут участие Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф. Недавно создатели Kung Fury также показали первую иллюстрацию к фильму, из которой можно получить представление о будущих персонажах: будут розовые птеродактили, боевые акулы, орлы с гантелями и многое другое.

В первом фильме рассказывается о полицейском из Майами по прозвищу Kung Fury. Он отправляется в прошлое, чтобы сразиться с кунг-фюрером Адольфом Гитлером, но случайно попадает в место с викингами и динозаврами, которые могут стрелять лазерными лучами из глаз.

Средства на создание получасового пародийного фильма в духе боевиков 80-х собрали на краудфандинговой платформе, а его премьера состоялась в мае 2015 года на Каннском кинофестивале. Короткометражку также выложили в свободный доступ.