В Лондоне активисты из организация
Активисты разместили на трех грузовиках плакаты с надписями: «"71 погибший», «И все еще никаких арестов», «Как так вышло?».
Грузовики с билбордами ездили по разным частям Лондона. Машины в том числе видели возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента,
Пожар в Grenfell Tower произошел 14 июня 2017 года, в нем погиб 71 человек. По
В фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» главная героиня с помощью билбордов привлекала внимание полиции к убийству ее дочери.