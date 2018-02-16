В Лондоне активисты из организация Justice4Grenfell решили привлечь внимание к расследованию пожара в здании Grenfell Tower, воссоздав в реальной жизни прием из фильма-номинанта на «Оскар» «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдоны.

Активисты разместили на трех грузовиках плакаты с надписями: «"71 погибший», «И все еще никаких арестов», «Как так вышло?».

Justice4Grenfell

Грузовики с билбордами ездили по разным частям Лондона. Машины в том числе видели возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, отмечает Daily Mail.

#3BillboardsOutsideGrenfell #Justice4Grenfell 💚 A post shared by Justice4Grenfell (@officialj4g) on Feb 16, 2018 at 3:34am PST

Пожар в Grenfell Tower произошел 14 июня 2017 года, в нем погиб 71 человек. По словам активистов, виновные до сих пор не найдены, сотни выживших стали бездомными, а в Великобритании есть еще 297 подобных зданий, в отделке которых применялись пожароопасные материалы.

В фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» главная героиня с помощью билбордов привлекала внимание полиции к убийству ее дочери.