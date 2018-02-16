14 февраля были объявлены номинанты самой престижной международной фотопремии — World Press Photo 2018, а также опубликован шорт-лист номинации «Фотография года». Победителя в этой категории назовут 12 апреля.

Вот шесть финалистов категории «Фотография года», а финалистов в других номинациях смотрите на сайте WPP .

Adam Ferguson/World Press Photo 14-летняя Айша из Нигерии была похищена террористами из «Боко Харам», но ей удалось бежать и спастись.

Patrick Brown/World Press Photo Тела беженцев-рохинджа из Мьянмы, которые пытались добраться до Бангладеш.

Ronaldo Schemidt/World Press Photo Мужчина, пострадавший во время антиправительственных демонстраций в Каракасе.

Ivor Prickett/World Press Photo Иракские военные спасли ребенка, найденного в районе, подконтрольном запрещенной в России организации «Исламское государство».

Ivor Prickett/World Press Photo Местные жители, оставшиеся в городе после битвы за Мосул, выстроились в очередь за гуманитарной помощью.