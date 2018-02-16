14 февраля были объявлены номинанты самой престижной международной фотопремии — World Press Photo 2018, а также опубликован шорт-лист номинации «Фотография года». Победителя в этой категории назовут 12 апреля.
Вот шесть финалистов категории «Фотография года», а финалистов в других номинациях смотрите
Adam Ferguson/World Press Photo
14-летняя Айша из Нигерии была похищена террористами из «Боко Харам», но ей удалось бежать и спастись.
Patrick Brown/World Press Photo
Тела беженцев-рохинджа из Мьянмы, которые пытались добраться до Бангладеш.
Ronaldo Schemidt/World Press Photo
Мужчина, пострадавший во время антиправительственных демонстраций в Каракасе.
Ivor Prickett/World Press Photo
Иракские военные спасли ребенка, найденного в районе, подконтрольном запрещенной в России организации «Исламское государство».
Ivor Prickett/World Press Photo
Местные жители, оставшиеся в городе после битвы за Мосул, выстроились в очередь за гуманитарной помощью.
Toby Melville/World Press Photo
Женщина помогает пострадавшей от наезда на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне.