Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков подверг критике фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова на презентации нового альбома «Время N» в Петербурге. Слова музыканта приводит портал Piter.tv.

«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по‑другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как *** [заниматься любовью] за чужой счет, больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ. Надеюсь, Кирилла Серебренникова освободят, но мнения о фильме у нас разные. Мне кажется, я прав, потому что я в то время жил», — сказал Гребенщиков.

Работу над фильмом приостанавливали в августе 2017 года из-за ареста режиссера по делу о хищении бюджетных средств. Кирилл Серебренников закончил монтаж ленты, находясь под домашним арестом в своей квартире. Его домашний арест Гребенщиков прокомментировал так: «Любые игры с государством могут закончиться в СИЗО. Государство — штука опасная. Я имею в виду — брать деньги у государства».

Действие фильма «Лето» будет происходить летом 1981 года в Ленинграде. Сюжет основан на малоизвестной истории отношений Науменко, его жены и Цоя. В роли Виктора Цоя выступил корейский актер Тео Ю, лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) в картине играет Майка Науменко, а Ирина Старшенбаум — жену Майка. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы.

Съемки картины начались в июле 2017 года. Кирилл Серебренников говорил, что «это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл». Ожидается, что «Лето» выйдет в прокат во второй половине 2018 года.

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