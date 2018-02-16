На YouTube-канале студии Warner Bros. появился новый трейлер фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

Это экранизация одноименного научно-фантастического романа Эрнеста Клайна. Писатель также стал одним из сценаристов картины. В картине снялись Летиция Райт, Ханна Джон-Кеймен, Маккенна Грейс, Бен Менделсон и другие актеры.

Действие картины разворачивается в 2045 году. По сюжету мировая экономика находится в состоянии спада, ощущается глобальный дефицит ресурсов, а виртуальная реальность и игровая культура стремительно развиваются. Люди проводят все свое время в игре Oasis и ищут в ней цифровое «пасхальное яйцо», потому что его владелец обретет богатство и власть над всей игрой.

Российская премьера запланирована на 29 марта 2018 года. Первый трейлер фильма можно посмотреть здесь.