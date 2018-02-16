Осужденный за двойной теракт Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в том, что совершил. Об этом сообщает норвежское издание Verden Gang.

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы эти события никогда не произошли», — написал он в письме руководству тюрьмы Шиен, где отбывает свой срок — 21 год заключения. Этот срок является максимальным по законам Норвегии, однако его можно продлевать до бесконечности, если власти решат, что заключенный по‑прежнему представляет угрозу для общества.

Брейвик также заявил, что больше не собирается придерживаться «фашистской, национал-социалистической и неонацистской идеологии», и пообещал соблюдать порядки тюрьмы. Он написал письмо весной 2017 года — сразу после отказа апелляционного суда Норвегии в жалобе на нарушение прав человека, но содержание письма стало известно только сейчас.

По данным издания, реабилитация Брейвика могла бы стать одной из самых быстрых моральных реабилитаций в истории, но пcихиатры заключили, что террорист не демонстрирует признаков эмпатии, назвав его поведение манипуляцией. При этом, по мнению специалистов, Брейвик готов к контактам с другими заключенными.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло, от которого погибли восемь человек, а потом расстрелял 69 человек в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии.