«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи выйдет в США 9 марта. На этой неделе прокатчик опубликовал постер фильма, с которого исчез актер Джеффри Тамбор. 15 февраля Тамбора уволили из сериала «Очевидное» (Transparent) из-за обвинений в домогательствах. На это обстоятельство обратило внимание издание The Wrap.

На обновленном постере вместо Тэмбора изображена Андреа Райсборо, сыгравшая Светлану Аллилуеву. Кроме того, на американском плакате вместо Майкла Пейлина, который исполнил роль Вячеслава Молотова, разместили Саймона Рассела Била (Лаврентий Берия). Джеффри Тэмбор сыграл Георгия Маленкова, председателя совета министров СССР.

Jeffrey Tambor getting disappeared from the Death of Stalin poster is the Simulation at its very best https://t.co/MrlMFTKSe5 pic.twitter.com/EGRQim4SIi — Tom Gara (@tomgara) February 16, 2018

Отредактированный постер сравнили с практикой ретуширования фотографий с репрессированными людьми, которая была распространена в сталинское время.

Do these guys even irony??? pic.twitter.com/DGOTbi8dWp — Soylent Sage (@SoylentSage) February 16, 2018

Как передает Deadline, Джеффри Тэмбора обвинили в домогательствах две трансгендерные актрисы. Актер все отрицает и утверждает, что эти обвинения ложные. Тэмбор сыграл в сериале «Очевидное» трансгендера и в разные годы получил за эту роль «Золотой глобус» и «Эмми».

«Это новость для меня. Кого-то из пиар-отдела нужно вызвать на допрос», — написал в твиттере режиссер картины Армандо Ианнуччи, узнав об изменениях на постере.

В России показ сатирической комедии Ианнуччи запрещен. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма.