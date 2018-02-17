«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи выйдет в США 9 марта. На этой неделе прокатчик опубликовал постер фильма, с которого исчез актер Джеффри Тамбор. 15 февраля Тамбора уволили из сериала «Очевидное» (Transparent) из-за обвинений в домогательствах. На это обстоятельство
На обновленном постере вместо Тэмбора изображена Андреа Райсборо, сыгравшая Светлану Аллилуеву. Кроме того, на американском плакате вместо Майкла Пейлина, который исполнил роль Вячеслава Молотова, разместили Саймона Рассела Била (Лаврентий Берия). Джеффри Тэмбор сыграл Георгия Маленкова, председателя совета министров СССР.
Jeffrey Tambor getting disappeared from the Death of Stalin poster is the Simulation at its very best— Tom Gara (@tomgara)
https://t.co/MrlMFTKSe5 pic.twitter.com/EGRQim4SIi February 16, 2018
Отредактированный постер сравнили с практикой ретуширования фотографий с репрессированными людьми, которая была распространена в сталинское время.
Do these guys even irony???— Soylent Sage (@SoylentSage)
pic.twitter.com/DGOTbi8dWp February 16, 2018
Как
«Это новость для меня. Кого-то из пиар-отдела нужно вызвать на допрос», —
В России показ сатирической комедии Ианнуччи запрещен. Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры. Юристы ведомства обнаружили в картине признаки экстремизма.