Российский керлингист Александр Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. Спортсмена подозревают в употреблении мельдония. Об этом пишет Reuters.

Информация о том, что в пробе Крушельницкого обнаружены следы мельдония, распространилась в СМИ 18 февраля. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс». В тот же день Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил делегацию России на Играх-2018 о возможном нарушении антидопинговых правил, но не назвал имя спортсмена. Официальные результаты огласят после вскрытия допинг-пробы, которое предположительно состоится 19 февраля.

По словам тренера Крушельницкого Дмитрия Мельникова, информация о положительной допинг-пробе — ошибка. «Я в первый раз об этом слышу. Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда. Надеюсь, это какая-то ошибка», — цитирует Sportbox.ru слова тренера.

Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой выиграл олимпийскую бронзу в дабл-миксте. Они завоевали первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.

Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под нейтральным флагом. Сборную России отстранили от официального участия в Олимпиаде в Пхенчхане после допинговых скандалов.