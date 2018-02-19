Инженер Бен Пирсон создал сайт Whereisroadster.com , с помощью которого можно в режиме реального времени отследить положение электромобиля Tesla, запущенного в космос его бывшим владельцем Илоном Маском. Об этом сообщает The Verge.

На сайте есть подробная информация о состоянии автомобиля — скорость, а также удаленность от Земли и от Марса. Для создания сайта Бен Пирсон договорился с НАСА об использовании данных их лаборатории реактивного движения.

Помимо текущего положения Tesla, сайт позволяет делать прогнозы на ближайшие два года. По сценарию Whereisroadster, автомобиль максимально приблизится к Марсу 7 октября 2020 года.

whereisroadster.com

Запуск ракеты Falcon Heavy с грузом в виде личного автомобиля Илона Маска Tesla Roadster вишневого цвета состоялся 6 февраля. Это был тестовый запуск, и он прошел успешно. Автомобиль использовали в качестве полезной нагрузки. За его рулем сидит манекен по имени Starman, он везет с собой книгу «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, отсылающей к роману плакат с надписью «Не паникуй!», книги Айзека Азимова и полотенце.

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