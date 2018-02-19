Редакция сайта IndieWire
Список получился весьма разнородным: есть блокбастер «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, экспериментальный триллер равнодушного к мейнстриму Джонатана Глэйзера «Побудь в моей шкуре» (со Скарлетт Йоханссон в главной роли), уже ставшая киноклассикой картина Вонга Кар-Вая «Любовное настроение» и документальный шедевр «Мечты Дзиро о суши».
- «Зодиак» (2007), реж. Дэвид Финчер
- «Копия верна» (2009), реж. Аббас Киаростами
- «Милая Фрэнсис» (2012), реж. Ноа Баумбах
- «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010), реж. Апичатпонг Вирасетакул
- «Скрытое» (2005), реж. Михаэль Ханеке
- «Станция «Фрутвейл»» (2013), реж. Райан Куглер
- «Любовное настроение» (2000), реж. Вонг Кар-Вай
- «Роковая страсть» (2013), реж. Джеймс Грэй
- «Внутренняя империя» (2006), реж. Дэвид Линч
- «Мечты Дзиро о суши» (2011), реж. Дэвид Гелб
- «Истории, которые мы рассказываем» (2012), реж. Сара Полли
- «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007), реж. Кристиан Мунджиу
- «Служанка» (2016), реж. Пак Чхан Ук
- «Тайное сияние» (2007), реж. Ли Чхан Дон
- «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008), реж. Чарли Кауфман
- «Чудо-женщина» (2017), реж. Пэтти Дженкинс
- «Меланхолия» (2011), реж. Ларс фон Триер
- «Кровавое воскресенье» (2002), реж. Пол Гринграсс
- «Я и ты и все, кого мы знаем» (2005), реж. Миранда Джулай
- «Слон» (2003), реж. Гас Ван Сент
- «Хедвиг и злосчастный дюйм» (2001), реж. Джон Кэмерон Митчелл
- «Зильс-Мария» (2014), реж. Оливье Ассаяс
- «Побудь в моей шкуре» (2013), реж. Джонатан Глэйзер
- «Уважаемые белые люди» (2014), реж. Джастин Симиен
- «Любовь — странная штука» (2014), реж. Айра Сакс
90-ая церемония вручения «Оскара» пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе. В этом году за главный приз в номинации «Лучший фильм» соревнуются картины «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Леди Берд», «Прочь», «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Темные времена».
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