Редакция сайта IndieWire составила список 25 достойных и запоминающихся фильмов, которые не были номинированы на премию «Оскар». Рейтинг возглавил криминальный триллер Дэвида Финчера «Зодиак».

Список получился весьма разнородным: есть блокбастер «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, экспериментальный триллер равнодушного к мейнстриму Джонатана Глэйзера «Побудь в моей шкуре» (со Скарлетт Йоханссон в главной роли), уже ставшая киноклассикой картина Вонга Кар-Вая «Любовное настроение» и документальный шедевр «Мечты Дзиро о суши».

«Зодиак» (2007), реж. Дэвид Финчер «Копия верна» (2009), реж. Аббас Киаростами «Милая Фрэнсис» (2012), реж. Ноа Баумбах «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010), реж. Апичатпонг Вирасетакул «Скрытое» (2005), реж. Михаэль Ханеке «Станция «Фрутвейл»» (2013), реж. Райан Куглер «Любовное настроение» (2000), реж. Вонг Кар-Вай «Роковая страсть» (2013), реж. Джеймс Грэй «Внутренняя империя» (2006), реж. Дэвид Линч «Мечты Дзиро о суши» (2011), реж. Дэвид Гелб «Истории, которые мы рассказываем» (2012), реж. Сара Полли «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007), реж. Кристиан Мунджиу «Служанка» (2016), реж. Пак Чхан Ук «Тайное сияние» (2007), реж. Ли Чхан Дон «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008), реж. Чарли Кауфман «Чудо-женщина» (2017), реж. Пэтти Дженкинс «Меланхолия» (2011), реж. Ларс фон Триер «Кровавое воскресенье» (2002), реж. Пол Гринграсс «Я и ты и все, кого мы знаем» (2005), реж. Миранда Джулай «Слон» (2003), реж. Гас Ван Сент «Хедвиг и злосчастный дюйм» (2001), реж. Джон Кэмерон Митчелл «Зильс-Мария» (2014), реж. Оливье Ассаяс «Побудь в моей шкуре» (2013), реж. Джонатан Глэйзер «Уважаемые белые люди» (2014), реж. Джастин Симиен «Любовь — странная штука» (2014), реж. Айра Сакс

90-ая церемония вручения «Оскара» пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе. В этом году за главный приз в номинации «Лучший фильм» соревнуются картины «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Зови меня своим именем», «Леди Берд», «Прочь», «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Темные времена».

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