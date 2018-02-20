В четверг, 22 февраля, в российский прокат выходит фильм Ридли Скотта «Все деньги мира», снятый на основе реальной истории похищения внука миллиардера Жана Пола Гетти. Автор сценария Дэвид Скарпа в интервью Esquire рассказал о работе над картиной, сотрудничестве со Скоттом и отношении к деньгам.

— Каково было писать сценарий во время разворачивающегося скандала? Приходилось что-то изменять для новых дублей?

— Я бы не сказал… Сначала мы подумали, что нам может быть придется что-то переснять, а потом мы и правда пересняли. Знаете, не так часто выпадает шанс сделать что-то дважды. Поэтому все в команде начали генерировать идеи типа: «Слушайте, а давайте сделаем это вот так?», «А что если попробовать вот это?», «Что если мы сделаем вот это, потом вырежем, а потом поставим обратно?»

В итоге наш монтажер Клэр Симпсон вынесла приговор: «Если мы будем вмешиваться в сценарий и бесконечно все изменять — мы испортим то, что уже сняли». Она решила, что все сцены будут совпадать с уже запланированными временными интервалами. И Ридли (Ридли Скотт, режиссер фильма.— Esquire), я думаю, почувствовал то же. Он заранее раскадровывает все фильмы и знает, что и где должно быть. Он точно не хотел бы изменять то, что уже было снято.

— Как вы переснимали кадры? Клэр монтировала, оператором был Дариуш Вольски…

— В этом волшебство диджитал эры. Они могли сесть, нажать на кнопку и начать снимать, а потом вернуться в монтажерку и тут же вставить новые кадры. Сняли кадр — и бум: он уже в фильме. Поэтому к моменту, когда мы все досняли, у нас уже был готовый фильм. Нам пришлось работать в этом темпе, потому что через три дня после окончания съемок мы показывали работу Голливудской ассоциации иностранной прессы. И знаете, в фильме всегда есть саундтреки, и все происходящее должно совпадать с музыкой — но это почти нереально. Поэтому Клэр проделала героическую работу.

— Вы видели оба варианта фильма?

— Нет, не видел. Я видел только версию с Кевином Спейси. Я смотрел ее дважды и ни разу версию с Кристофером Пламмером. Я видел только куски, потому что работал над чем-то для Ридли и у меня поджимали сроки. Я должен был пойти, но не пошел на показ для Голливудской ассоциации иностранной прессы. Я сказал, что в таком случае не успею вовремя, поэтому мы отказались от этой идеи.

— А как вы искали фактуру для своих сценариев? Для «Клеопатры» и для «Всех денег мира»?

— Мне пришлось много работать с Римом. Так получилось, что Рим стал большой частью моей жизни. И да, мне пришлось много изучать. В 2006 году мы с Квентином Кертисом (продюсером фильма «Все деньги мира». — Esquire) говорили о фильме. У него на руках был отрывок из книги Джона Пирса, которая называется «Пол Гетти: мучительные миллионы». Правда, мы использовали только одну главу, но он написал ту книгу, можно сказать, в соавторстве с Гейл Гетти (главной героиней фильма). И потом мы разговаривали со многими героями, в том числе с Жаном Полем Гетти III (тем самым юноше, которого похитили), они рассказывали о пережитом опыте.

— А для «Клеопатры»?

— Для «Клеопатры» материала гораздо меньше… Я даже не знаю почему… Люди просто не говорят.

— Почему, вы думаете, эта история интересна современной аудитории?

— Я думаю, в тот момент мне хотелось сделать фильм о деньгах и власти, которую деньги имеют над всеми. Часть жизни бедные люди должны тратить на то, чтобы заработать на аренду. Представители среднего класса живут в несчастливых браках, работают на нелюбимых работах — и все из-за денег. Только деньги имеют власть деформировать и определять человеческие жизни. И у нас у всех есть иллюзия, что мы свободны.

А в реальности мы зависим от денег больше, чем думаем. Гетти был самым богатым человеком в мире, и он был в заложниках у своего богатства больше, чем кто либо еще. Жителям нашей страны всегда было интересно узнать о так называемом одном проценте людей и почему существует такая большая разница в достатке. Очень богатые люди, как Гетти, живут в отдельном мире. Кажется, в фильме были фразы: «Мы с другой планеты» и «Она выглядит как ваша, но это не она. Мы не такие, как вы». Тут есть, что изучить.

— Было тяжело работать с семьей Гетти?

Да, отчасти было тяжело. У нас была книга, но нам все время хотелось обратиться к ним за подробностями, а это не так уж и просто ­— взять телефон и позвонить Гейл Гетти. Мы спросили, как нам с ними связаться, и студия сказала: «Мы все устроим». Для этого нужны связи. Нам понадобилось много времени, чтобы просто назначить показ для Гейл. Но в книге было много информации, поэтому сценарий получился полным.

— Когда вы были очень молодым, вы мечтали быть сценаристом или писателем?

— Я не знаю. Когда я был молодым, у меня было невнятное чувство, что мне нужно быть писателем и что я в этом неплох, и было бы хорошо запечатлеть историю. Но со временем у меня развилась любовь к кинематографу. Киноискусство затрагивает многие сферы: бизнес, деньги, творчество, технический персонал, камеры, монтаж. Это отдельная вселенная и очень интересная жизнь.

Ты движешься от одной сцены к другой снова и снова. Мне это правда нравится.

— Вы все еще мечтаете быть писателем?

Да, я все еще на это надеюсь! Ха-ха! Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Как только я заканчиваю один проект, я начинаю другой. Я привык ездить в Рим, изучать, читать по десять тысяч книг… Пока я писал сценарий про похищение Гетти, я прочитал тысячи книг о нем, о близких ему людях, о его коллекции искусства. И это прекрасно. Это даже больше похоже на работу журналиста. Всякий раз, как я берусь за проект, я погружаюсь в мир, который мне интересен, и изучаю его вдоль и поперек. И как только заканчиваю, я двигаюсь дальше. Я не зацикливаюсь на одной истории.

Некоторые занимаются лишь чем-то одним, они говорят себе, к примеру, что будут занимаются только нейрохирургией. Это классно, но я хочу делать все, что меня интересует.

— А как вам понравилось работать с Ридли? Кажется, он как-то сказал, что работал над раскадровками…

— Ну, Ридли пришел в проект уже после того, как был написан сценарий. Уже потом мы обсуждали с ним сами кадры. Через раскадровку он изучает фильм. Он читает сценарий, но пока он не сделает раскадровку, он не прочувствует его. Но и до участия Ридли мы неплохо справлялись. А как я уже сказал, начали мы в 2006 году. И Ридли был бы идеальным режиссером даже тогда, но мы и понятия не имели, что будем работать с ним.

— А чем вы занимаетесь сейчас?

— Работаю над новым хорошим фильмом «Картель».

— Это еще одна ваша совместная с Ридли работа?

— Да, это экранизация книги Дона Уинслоу. С этой идеей Ридли пришел ко мне, как я когда-то пришел к нему с историей Гетти. Это невероятная и монументальная книга. Я в восторге, что могу работать над чем-то подобным. И классно работать с Ридли с самого начала.

— Что вам больше всего нравится в сотрудничестве с Ридли Скоттом?

— Он доводит дело до конца.

— Да!

— Правда, это не так уж и просто. Многие люди в Голливуде ищут отговорки, чтобы не заниматься делами и не брать на себя ответственность. А он всегда нацелен на то, чтобы проект совершился. Не так часто можно встретить людей с такой несгибаемой волей. Он просто говорит: «Сделаем это!» — несмотря ни на что. Например, в этой ситуации со Спейси и Пламмером. Многие бы отказались от этой идеи и оставили все, как есть. Если с Ридли случается неудача, он не сдается, он сделает из нее свое преимущество.

— Были какие-то серьезные изменения в сценарии, когда Ридли стал режиссером?

— К удивлению, их было совсем немного. Нам пришлось многое вырезать, иначе фильм длился бы 4 часа. Но даже когда мы все беспощадного покромсали, у нас осталось 2 часа 38 минут хронометража… В общем, все, что мы делали ­— это вырезали и вырезали.

— Получается, фильм «Клеопатра» о красоте, а «Гетти» о деньгах?

— Я не знаю… Я думаю, «Клеопатра» о власти. О женской власти и беспокойстве за нее, что и сделало Клеопатру таким тираном.

— Главную роль будет играть Анджелина Джоли…

— Да. В ней есть все, что нужно. И у нас есть отлично подходящий для всего этого режиссер Дени Вильнев. На самом деле, я еще не говорил с ним лично, он был занят «Бегущим по лезвию 204». Поэтому я не на 100% уверен, как все получится. И кстати, Клеопатра не была такой красивой в реальности. Поэтому я думаю, что ее власть была реальной властью. Властью личности. Для этого фильма мне много приходилось ездить в Рим, и я ходил на место убийства Цезаря. Это одно из величайших мест Западной цивилизации — и оно такое маленькое…

— Могу я спросить вас о номинациях в «Золотом глобусе»? Мне интересно, что вы думаете о номинациях фильма «Все деньги мира».

— Я так волновался. Я был в экстазе. Было невероятно просто получить такой шанс. Учитывая, где мы были 4 недели назад — и тут мы перевернули все с ног на голову. Этот фильм не был ни в чьих списках, я даже не знаю почему.

И вдруг мы впрыгнули в общую лодку. И это фантастика. Я думаю, мы все это заслужили.

— Это немного пугает, что неизвестный фильм стал таким известным из-за смены актера.

— По-моему, это очень хороший пример, особенно учитывая, что случилось в последние два-три месяца. Мне кажется, никто не будет смотреть фильм и думать только о том, что здесь должен был быть Спейси. Люди постепенно забудут об этом и начнут говорить о самом фильме.

— У вас есть любимый фильм? Вы так любите Рим…

— Это всегда очень сложный вопрос. Не знаю, как другие люди говорят: «У меня есть любимый фильм». Потому что если ты любишь фильмы, ты любишь не один. Это как выбрать одного любимого ребенка. Как будто ты пренебрегаешь другими.

— Было легче, когда мы были моложе.

— Когда ты ребенок, ты смотришь столько фильмов. Когда ты становишься старше, в твоем багаже есть фильмы, которые ты видел ребенком, подростком, взрослым. Каждый жизненный этап ассоциируется с определенной песней, музыкой… И с фильмами так же. Они напоминают, каким ты был тогда, что чувствовал и видел.

— А какие воспоминания у вас связаны с фильмами Ридли Скотта?

— Я был ребенком, когда вышел фильм «Чужой». И он так завораживал, даже реклама. Она была ни на что не похожа — какое-то яйцо в космосе. Я не понимал, что это, черт возьми, значит, но меня это пугало. Одна только реклама пугала меня! В 12 лет я увидел «Бегущего по лезвию» — и он взорвал мой мозг! Для взрослых в нем не было ничего необычного, но для меня в том возрасте — фантастика. И подобных моментов много. Если начать перечислять его фильмы, в голове тут же всплывут воспоминания.

— Помните фильм «Дуэлянты»?

— Я посмотрел его не сразу. Когда я подумал, что уже достаточно подкован в кинематографе, я решил копнуть чуточку глубже работы Ридли. Так что да, я помню этот фильм, но он не задел меня так же, как «Чужой». Тогда родители не разрешали мне его смотреть, и я наслушался всякого от детей, которым все-таки удалось увидеть этот фильм. Тогда я понял, что такое настоящий ужастик.

— И все это вы поняли по одному плакату?

— Нет, но это висящее в пространстве яйцо я хорошо запомнил. Раньше люди не делали такие постеры. Ридли сильно повлиял на кинематограф. «Бегущий по лезвию» изменил наше видение будущего. Тогда мы считали, что будущее безоблачно и прекрасно. Тогда у нас были «Звездные войны», где все чистенько и красиво. И тут вдруг нам показывают грязное, перенаселенное будущее, где всегда льет дождь. Теперь это очень распространенный образ, но он был первым, кто придумал его. И не было ничего вроде «Чужого». Даже не могу объяснить, чего именно. Этот фильм страшный, но даже непонятно, почему.

— А вы киноман?

— Я был. Когда я был подростком, я смотрел все фильмы подряд, теперь я более придирчивый. Долгие годы я мог смотреть только голливудские фильмы или только фильмы с субтитрами. В общем, в жизни есть разные этапы, и ты проходишь через каждый из них.