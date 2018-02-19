Мать режиссера Кирилла Серебренникова Ирина Литвин умерла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи, пожелавшего остаться неизвестным.

«Ее кремировали полчаса назад. Мать умерла после тяжелой болезни, была парализована. Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели», — рассказал собеседник агентства.

О смерти Ирины Литвин на своей странице в фейсбуке написала журналистка Катерина Гордеева.

В декабре 2017 года режиссер Алексей Герман-младший попросил у президента Владимира Путина, чтобы следствие проявило милосердие к Кириллу Серебренникову, который сейчас находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», пишет РБК.

«Вы знаете, что у Кирилла Серебренникова очень пожилые родители. Отцу 84 года, у мамы болезнь Альцгеймера, официально он не является их опекуном. Поэтому он не может помогать, у него заморожены счета, он не может переводить деньги и я очень боюсь, что он просто может не застать в живых отца или маму», — сказал тогда Алексей Герман-младший.

В августе 2017 года стало известно о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2011—2014 годах худрук «Гоголь-центра» и другие участники «схемы» похитили с помощью фиктивных документов средства, выделенные на реализацию проекта «Платформа», который задумывался для популяризации современного искусства. С 23 августа 2017 года режиссер находится под домашним арестом.





