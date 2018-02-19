Ведущий Леонид Парфенов запустил еженедельное шоу «Парфенон» на своем YouYube-канале.

В аннотации к первому выпуску говорится, что на канале будут «события, исторические связки, люди, культурные явления — все, что трогает сердце Леонида, и то, чем он хочет поделиться с аудиторией YouТube».

В первом выпуске ведущий сидит в своей московской квартире, снимая себя на камеру, установленную напротив. С бокалом пино нуар в руках журналист говорит о коррупционном скандале в Дагестане, годовщине смерти поэта Александра Башлачева, музеях Берлина и книге Березовского.

«Я попросил, чтобы вино было в кадре, раз это не работа. А я очень хочу. «Парфенон» — это понятно почему, а 18+ — это от того, что в каждом выпуске, рассуждая на темы, буду попивать винцо и о нем рассуждать буду тоже», — объяснил Парфенов.