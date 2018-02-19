Музыкант Алексей Рыбин, один из основателей группы «Кино», выступит в роли режиссера и сценариста фильма о Викторе Цое. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У нас заканчивается сложная подготовка, много строим… Картина точно будет не камерная, много актеров второго плана и массовки. По картинке фильм должен быть очень насыщенный. Съемки фильма начнутся в марте. В картине снимаются молодые петербургские театральные актеры, в основном вся история про 20-летних ребят», — рассказал Рыбин, подчеркнув, что это будет фильм о музыканте, а не о его окружении.

Рыбин: Там и меня мало, хотя в то время мы были как сиамские близнецы, но есть законы драматургии — нельзя объять необъятное, если фильм снимаешь про героя. Наша картина это — путь, путь воина, хотя и в ленинградских хрущевках и сталинках. Музыкант также подверг критике готовящийся к выходу фильм Кирилла Серебренникова «Лето», сюжет которого основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя.

«Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссеру, что категорически против использования моего образа в этой истории. Мои представления о морали слишком расходятся с представлениями автора», — прокомментировал Рыбин.

Фильм «Лето» также априори не понравился лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову, который ранее заявил, что сценарий картины Серебренникова — «ложь от начала до конца».

Действие фильма «Лето» будет происходить летом 1981 года в Ленинграде. В роли Виктора Цоя выступил корейский актер Тео Ю, лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) в картине играет Майка Науменко, а Ирина Старшенбаум — жену Майка. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Кирилл Серебренников говорил, что «это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл». Ожидается, что «Лето» выйдет в прокат во второй половине 2018 года.



