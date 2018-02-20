За месяц до начала выборов Первый канал заменил ведущую самой рейтинговой новостной программы «Время» Екатерину Андрееву. Вместо нее новости на европейскую «орбиту» будет вести глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов. Первый выпуск передачи с ним уже доступен в сети.

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Пресс-служба Первого канала утверждает, что речи об уходе Андреевой из программы не идет. В понедельник заработала новая студия программы, и Андреева с ее соведущим Виталием Елисеевым пока что будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах.

«Екатерина Андреева вернется к ведению программы «Время» на европейской части России после того, как интерактивный формат будет адаптирован», — передает РБК заявление представителя «Первого канала» Ларисы Крымовой. По ее словам, это может занять несколько недель.

Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что Андреева, которая ведет программу «Время» более 20 лет, вскоре может перестать быть лицом новостей главного телеканала страны. Собеседник издания утверждает, что одна из причин замены — сложности с работой в кадре в новой студии. По информации второго источника, другая причина — «сложные отношения с гендиректором телеканала Константином Эрнстом».