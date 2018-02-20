За месяц до начала выборов Первый канал заменил ведущую самой рейтинговой новостной программы «Время» Екатерину Андрееву. Вместо нее новости на европейскую «орбиту» будет вести глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов. Первый выпуск передачи с ним
Пресс-служба Первого канала утверждает, что речи об уходе Андреевой из программы не идет. В понедельник заработала новая студия программы, и Андреева с ее соведущим Виталием Елисеевым пока что будут вести субботние выпуски, а также опробуют студию в других часовых поясах.
«Екатерина Андреева вернется к ведению программы «Время» на европейской части России после того, как интерактивный формат будет адаптирован», —
Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники