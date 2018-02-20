Россия разрабатывает «различные варианты» защиты от обвинений в допинге в связи с делом керлингиста Александра Крушельницкого, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Среди версий «провокации» и «допинг-терроризм».

Как рассказал собеседник издания, который участвует в разработке «линии защиты» российской стороны, если концентрация мельдония окажется низкой — можно сделать вывод, что запрещенное вещество подсыпали ему на январских сборах в Японии.

Второй сценарий — с высокой концентрацией — предполагает, что мельдоний был принят уже после приезда в Южную Корею. Тогда Россия планирует настаивать на том, что сами спортсмены и тренеры не могли бы провезти мельдоний на Олимпиаду из-за жестких проверок.

Один из тренеров сборной России Сергей Беланов сказал, что Крушельницкий «умный молодой человек» и не стал бы перед Олимпиадой применять мельдоний. По его словам, допинг не приносит преимуществ в керлинге.

Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой 13 февраля выиграли олимпийскую бронзу в дабл-миксте. Они завоевали первую олимпийскую награду в истории российского керлинга. В воскресенье стало известно, что в пробе А Крушельницкого нашли мельдоний. Результаты вскрытия пробы В должны стать известны в ближайшее время. ​