В допинг-пробе B российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружен мельдоний, передает «Интерфакс».

Олимпийский комитет выступил с заявлением, что концентрация мельдония, которую нашли во второй пробе спортсмена, свидетельствует об однократном употреблении запрещенного вещества. Результаты показали, что Крушельницкий не употреблял мельдоний системно или осознанно.

«Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», — говорится в заявлении.

«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — сообщает комитет.

Как пишет «Коммерсантъ», российская сторона сейчас прорабатывает «различные варианты» защиты от обвинений в допинге в связи с делом керлингиста. Среди рассматриваемых версий — «провокации» и «допинг-терроризм». Предполагается, что мельдоний могли подсыпать Крушельницкому на январских сборах в Японии или уже после приезда в Южную Корею.

18 февраля Международный олимпийский комитет уведомил делегацию России на Играх-2018 о возможном нарушении антидопинговых правил. Крушельницкому пришлось покинуть Олимпийскую деревню.

Ранее Александр Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой выиграл олимпийскую бронзу в дабл-миксте. Они завоевали первую олимпийскую награду в истории российского керлинга.

Российские спортсмены выступают в Пхенчхане под нейтральным флагом. Сборную России отстранили от официального участия в Олимпиаде в Пхенчхане после допинговых скандалов.