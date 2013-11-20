ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВДОХНОВЛЕННОЕ ФИЛЬМОМ

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Фильм «Рождение нации» (1915) Дэвида Уорка Гриффита, поставленный по роману преподобного Томаса Диксона «Член клана», удостоился от президента Вудро Вильсона следующей оценки: «Это история, написанная на киноэкране. И мне жаль лишь того, что этот фильм так страшно правдив». Фильм, рассказывавший о гражданской войне в США, последующих унижениях белых на Юге и организации Ку-клукс-клана, вызвал бунты сразу после выхода. Группы белых горожан ходили по улицам и избивали чернокожих. В Индиане белый мужчина после киносеанса забил подростка до смерти. Не комментируя крайние случаи, Диксон в своих высказываниях о ситуации казался вполне довольным: «Целью этого фильма было перевернуть сознание северян и превратить каждого из них в настоящего партизана Юга». В Бостоне, Филадельфии и других крупных городах премьера «Рождении нации» произвела такой разрушительный эффект, что во многих штатах показ фильма запретили. Благодаря этому среди сторонников фильма оказались не только члены Клана, но и поборники свободы слова. Фильм собрал в прокате больше $50 млн, но сам Гриффит был настолько подавлен последствиями, что через несколько лет снял картину о толерантности «Нетерпимость». Она, впрочем, в прокате провалилась.

ФИЛЬМ, ПОРОДИВШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

В 2003 году суд освободил от уголовной ответственности троих человек: Тонду Линн Эшли, несколько раз выстрелившую в голову своей квартирной хозяйке, Вадима Мизегиса, задушившего квартирную хозяйку, и Джоша Кука, застрелившего своих приемных родителей. Все они утверждали, что совершили преступления, находясь в Матрице. «Это все равно что накачать человека снотворным, отнести куда-нибудь, потом вернуть обратно в кровать, — пыталась объяснить полиции Эшли. — А когда он проснется, то подумает, что это был дурной сон». Так в американском праве появился термин «Защита по Матрице»: показания подсудимого о том, что во время совершения преступления он находился в виртуальной реальности, — аргумент для признания его невменяемым.

САМЫЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ

Убийства «Прирожденные убийцы» (1994)
Фильм поставил рекорд по числу вдохновленных преступлений (см. график), в основном — массовых убийств в школах. Десятки подростков взялись за оружие с одной целью, которую сформулировал 14-летний житель Далласа, застреливший водителя автобуса: «Я хотел быть знаменитым. Как прирожденные убийцы».
Кражи «Город воров» (2010)
Фильм Бена Аффлека продемонстрировал: чтобы ограбить банк, нужно просто переодеться в монашку, взять большую сумку и пару автоматов. Это привело к волне ограблений (нередко — успешных), которая прокатилась по Америке в течение двух лет после выхода фильма. Официально зафиксировано 96 случаев.
Угоны «Угнать за 60 секунд» (2000)
Фильм про то, как Николас Кейдж и Анджелина Джоли крадут 50 автомобилей за три дня, стал причиной увеличения количества автомобильных краж на 50% в Ванкувере.
Самоубийства «Охотник на оленей»
«Русская рулетка», в которую американских солдат, попавших в плен, заставляют играть вьетнамские военные в «Охотнике на оленей» (1978), стала причиной роста числа самоубийств — в большинстве случаев немотивированных. После выхода фильма число смертей от «русской рулетки» в США возросло с 25 до 35 случаев в год.
Раскаяние «Страсти Христовы»
После выхода «Страстей Христовых» (2004) Мела Гибсона неонацист из Норвегии признался, что виновен в теракте 20-летней давности, мужчина из Хьюстона — что убил свою девушку, подозреваемый в ограблении из Флориды — что действительно совершил ограбление. Точных данных о числе раскаявшихся нет, но известно о паре сотен случаев.
СТЭНЛИ КУБРИК,
после снятия с проката «Заводного апельсина»:
«

Попытка охарактеризовать кино как вызывающее непристойные мысли идет вразрез с общепринятой научной теорией о том, что, даже находясь в глубоком гипнозе или в постгипнотическом состоянии, люди не могут совершать деяния, противоположенные их собственной натуре.
«

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СПРОВОЦИРОВАННЫЕ ВАМПИРАМИ

«Сумерки»
«Баффи — истребительница вампиров»
«Королева проклятых»
В средней школе Маккомбс 13-летний поклонник «Сумерек» покусал одноклассницу — та пошла жаловаться директору, и выяснилось, что за последние три дня он покусал еще десять человек. Когда полиция обратилась к отцу мальчика, тот ответил, что его сын не хотел никому сделать больно, а просто поверил, что он вампир.
12 марта 2004 года разносчик пиццы из Джексонвилля застрелил своего коллегу, потому что был уверен в том, что тот вампир. Кирк Палмер из Колорадо застрелил своего приятеля, потому что ему показалось, что тот обратил в вампира свою девушку. Оба были поклонниками «Баффи» и решили, что их долг — «очищать дух общества».
22-летний Алан Мензис посмотрел фильм «Королева проклятых» более ста раз, после чего начал верить, что королева вампиров Акаша предлагает ему бессмертие, если он начнет убивать людей. Мензис нанес своему лучшему другу 42 ножевых ранения, 6 раз ударил молотком по голове и выпил его кровь. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

САМЫЕ КРОВАВЫЕ ФИЛЬМЫ В ИСТОРИИ КИНО

Фильмы, которые, по утверждению преступников, спровоцировали их на массовые и жестокие убийства.

Название Число инцидентов Число жертв
«Прирожденные убийцы» / Natural Born Killers (1994) 18 43 убиты, 46 ранены
«Детские игры-3» / Child’s Play 3 (1991) 4 38 убиты, 21 ранен
«Олдбой» / Oldeuboi (2003) 1 32 убиты, 21 ранен
«Матрица» / The Matrix (1999) 10 29 убиты
«Коллекционер» / The Collector (1965) 1 25 убиты
«Рэмбо: Первая кровь» / First Blood (1982) 1 17 убиты, 15 ранены
«Темный рыцарь» / The Dark Knight (2008) 1 12 убиты, 70 ранены
«Десять заповедей» / The Ten Commandments (1956) 1 12 убиты, 30 ранены
«Крик» / Scream (1996) + «Крик-2» / Scream 2 (1997) 10 10 убиты
«Дневник баскетболиста» / The Basketball Diaries (1995) 3 9 убиты, 11 ранены

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СПРОВОЦИРОВАННОЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ СССР

За пять лет, прошедших с выхода хрущевского декрета о развитии кинематографа 1960 года, число посетителей киносеансов в Узбекистане выросло в полтора раза — с 83 млн до 122 млн человек ежегодно. Некоторые зрители в республике оказались особенно впечатлительными, например подпольный миллионер Олех: по примеру героя фильма «Гангстеры и филантропы» он вымогал взятки у работников торговли, выдавая себя за ревизора из министерства.

НАТАНИЭЛЬ УАЙТ
о том, как начал убивать:

«

Свою первую жертву я убил, прям как в «Робокопе», все там подсмотрел. Сначала перерезал горло, потом воткнул нож в грудь, провел им вниз, до живота.
«

САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

Фильм Доход Сюжет
«Поймать вора"
To Catch a Thief (1955)

$136 млн Летом 2013 года в каннской гостинице Carlton International, где Альфред Хичкок снимал свой фильм, вооруженный пистолетом преступник в перчатках, шапке и шарфе, скрывающем лицо, ворвался в здание отеля, где проходила выставка ювелирных украшений. В точности повторив сцену из «Поймать вора», он унес украшения на $136 млн.
«Джонни Д."
Public Enemies (2009)

$65 млн В ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января 2011-го в Буэнос-Айресе преступники ограбили банковское хранилище, арендовав дом неподалеку и вырыв стометровый тоннель под землей, ведущий прямо к банку. Впоследствии они признались, что научились этому у Джона Диллинджера в исполнении Джонни Деппа.
«Итальянская работа"
The Italian Job (1969)

$48 млн В 2011 году грабители в Тоскане угнали несколько дорожных знаков и машин для дорожных работ и перекрыли въезд в город, где находилось золотохранилище. При помощи бурильной установки они сломали стену хранилища, вытащили оттуда сейф с 100 кг золота и благополучно скрылись на автобусе (тоже угнанном).
«11 друзей Оушена"
Ocean’s Eleven (2001)

$38 млн Фильм Стивена Содерберга или его отдельные элементы преступники повторяли минимум четырежды. Самое крупное ограбление произошло в The Crown Casino в Мельбурне (20 млн фунтов), а задержанный в 2010 году Фонг Куок Труонг собрал 37 человек и изобрел с ними целую систему ограбления казино во время блэк-джека и мини-баккары.
«Борат"
Borat
(2006)

$8 млн Преступник, выдававший себя за потенциального покупателя лондонского дома Петры Экклстоун (модели и дочери президента «Формулы-1») приехал осматривать дом на «бентли», представился казахским миллионером, был загримирован под Бората и попросил называть себя «Олег». После ограбления он скрылся в неизвестном направлении.