ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВДОХНОВЛЕННОЕ ФИЛЬМОМ

Фильм «Рождение нации» (1915) Дэвида Уорка Гриффита, поставленный по роману преподобного Томаса Диксона «Член клана», удостоился от президента Вудро Вильсона следующей оценки: «Это история, написанная на киноэкране. И мне жаль лишь того, что этот фильм так страшно правдив». Фильм, рассказывавший о гражданской войне в США, последующих унижениях белых на Юге и организации Ку-клукс-клана, вызвал бунты сразу после выхода. Группы белых горожан ходили по улицам и избивали чернокожих. В Индиане белый мужчина после киносеанса забил подростка до смерти. Не комментируя крайние случаи, Диксон в своих высказываниях о ситуации казался вполне довольным: «Целью этого фильма было перевернуть сознание северян и превратить каждого из них в настоящего партизана Юга». В Бостоне, Филадельфии и других крупных городах премьера «Рождении нации» произвела такой разрушительный эффект, что во многих штатах показ фильма запретили. Благодаря этому среди сторонников фильма оказались не только члены Клана, но и поборники свободы слова. Фильм собрал в прокате больше $50 млн, но сам Гриффит был настолько подавлен последствиями, что через несколько лет снял картину о толерантности «Нетерпимость». Она, впрочем, в прокате провалилась.

ФИЛЬМ, ПОРОДИВШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

В 2003 году суд освободил от уголовной ответственности троих человек: Тонду Линн Эшли, несколько раз выстрелившую в голову своей квартирной хозяйке, Вадима Мизегиса, задушившего квартирную хозяйку, и Джоша Кука, застрелившего своих приемных родителей. Все они утверждали, что совершили преступления, находясь в Матрице. «Это все равно что накачать человека снотворным, отнести куда-нибудь, потом вернуть обратно в кровать, — пыталась объяснить полиции Эшли. — А когда он проснется, то подумает, что это был дурной сон». Так в американском праве появился термин «Защита по Матрице»: показания подсудимого о том, что во время совершения преступления он находился в виртуальной реальности, — аргумент для признания его невменяемым.