ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВДОХНОВЛЕННОЕ ФИЛЬМОМ
Фильм «Рождение нации» (1915) Дэвида Уорка Гриффита, поставленный по роману преподобного Томаса Диксона «Член клана», удостоился от президента Вудро Вильсона следующей оценки: «Это история, написанная на киноэкране. И мне жаль лишь того, что этот фильм так страшно правдив». Фильм, рассказывавший о гражданской войне в США, последующих унижениях белых на Юге и организации Ку-клукс-клана, вызвал бунты сразу после выхода. Группы белых горожан ходили по улицам и избивали чернокожих. В Индиане белый мужчина после киносеанса забил подростка до смерти. Не комментируя крайние случаи, Диксон в своих высказываниях о ситуации казался вполне довольным: «Целью этого фильма было перевернуть сознание северян и превратить каждого из них в настоящего партизана Юга». В Бостоне, Филадельфии и других крупных городах премьера «Рождении нации» произвела такой разрушительный эффект, что во многих штатах показ фильма запретили. Благодаря этому среди сторонников фильма оказались не только члены Клана, но и поборники свободы слова. Фильм собрал в прокате больше $50 млн, но сам Гриффит был настолько подавлен последствиями, что через несколько лет снял картину о толерантности «Нетерпимость». Она, впрочем, в прокате провалилась.
ФИЛЬМ, ПОРОДИВШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН
В 2003 году суд освободил от уголовной ответственности троих человек: Тонду Линн Эшли, несколько раз выстрелившую в голову своей квартирной хозяйке, Вадима Мизегиса, задушившего квартирную хозяйку, и Джоша Кука, застрелившего своих приемных родителей. Все они утверждали, что совершили преступления, находясь в Матрице. «Это все равно что накачать человека снотворным, отнести куда-нибудь, потом вернуть обратно в кровать, — пыталась объяснить полиции Эшли. — А когда он проснется, то подумает, что это был дурной сон». Так в американском праве появился термин «Защита по Матрице»: показания подсудимого о том, что во время совершения преступления он находился в виртуальной реальности, — аргумент для признания его невменяемым.
САМЫЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
|Убийства
|«Прирожденные убийцы» (1994)
|Фильм поставил рекорд по числу вдохновленных преступлений (см. график), в основном — массовых убийств в школах. Десятки подростков взялись за оружие с одной целью, которую сформулировал
|Кражи
|«Город воров» (2010)
|Фильм Бена Аффлека продемонстрировал: чтобы ограбить банк, нужно просто переодеться в монашку, взять большую сумку и пару автоматов. Это привело к волне ограблений (нередко — успешных), которая прокатилась по Америке в течение двух лет после выхода фильма. Официально зафиксировано 96 случаев.
|Угоны
|«Угнать за 60 секунд» (2000)
|Фильм про то, как Николас Кейдж и Анджелина Джоли крадут 50 автомобилей за три дня, стал причиной увеличения количества автомобильных краж на 50% в Ванкувере.
|Самоубийства
|«Охотник на оленей»
|«Русская рулетка», в которую американских солдат, попавших в плен, заставляют играть вьетнамские военные в «Охотнике на оленей» (1978), стала причиной роста числа самоубийств — в большинстве случаев немотивированных. После выхода фильма число смертей от «русской рулетки» в США возросло с 25 до 35 случаев в год.
|Раскаяние
|«Страсти Христовы»
|После выхода «Страстей Христовых» (2004) Мела Гибсона неонацист из Норвегии признался, что виновен в теракте
после снятия с проката «Заводного апельсина»:
Попытка охарактеризовать кино как вызывающее непристойные мысли идет вразрез с общепринятой научной теорией о том, что, даже находясь в глубоком гипнозе или в постгипнотическом состоянии, люди не могут совершать деяния, противоположенные их собственной натуре.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СПРОВОЦИРОВАННЫЕ ВАМПИРАМИ
САМЫЕ КРОВАВЫЕ ФИЛЬМЫ В ИСТОРИИ КИНО
Фильмы, которые, по утверждению преступников, спровоцировали их на массовые и жестокие убийства.
|Название
|Число инцидентов
|Число жертв
|«Прирожденные убийцы» / Natural Born Killers (1994)
|18
|43 убиты, 46 ранены
|«Детские игры-3» / Child’s Play 3 (1991)
|4
|38 убиты, 21 ранен
|«Олдбой» / Oldeuboi (2003)
|1
|32 убиты, 21 ранен
|«Матрица» / The Matrix (1999)
|10
|29 убиты
|«Коллекционер» / The Collector (1965)
|1
|25 убиты
|«Рэмбо: Первая кровь» / First Blood (1982)
|1
|17 убиты, 15 ранены
|«Темный рыцарь» / The Dark Knight (2008)
|1
|12 убиты, 70 ранены
|«Десять заповедей» / The Ten Commandments (1956)
|1
|12 убиты, 30 ранены
|«Крик» / Scream (1996) + «Крик-2» / Scream 2 (1997)
|10
|10 убиты
|«Дневник баскетболиста» / The Basketball Diaries (1995)
|3
|9 убиты, 11 ранены
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СПРОВОЦИРОВАННОЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ СССР
За пять лет, прошедших с выхода хрущевского декрета о развитии кинематографа 1960 года, число посетителей киносеансов в Узбекистане выросло в полтора раза — с 83 млн до 122 млн человек ежегодно. Некоторые зрители в республике оказались особенно впечатлительными, например подпольный миллионер Олех: по примеру героя фильма «Гангстеры и филантропы» он вымогал взятки у работников торговли, выдавая себя за ревизора из министерства.
НАТАНИЭЛЬ УАЙТ
о том, как начал убивать:
Свою первую жертву я убил, прям как в «Робокопе», все там подсмотрел. Сначала перерезал горло, потом воткнул нож в грудь, провел им вниз, до живота.
САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ
|Фильм
|Доход
|Сюжет
|«Поймать вора"
To Catch a Thief (1955)
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|$136 млн
|Летом 2013 года в каннской гостинице Carlton International, где Альфред Хичкок снимал свой фильм, вооруженный пистолетом преступник в перчатках, шапке и шарфе, скрывающем лицо, ворвался в здание отеля, где проходила выставка ювелирных украшений. В точности повторив сцену из «Поймать вора», он унес украшения на $136 млн.
|«Джонни Д."
Public Enemies (2009)
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|$65 млн
|В ночь с 31 декабря 2010 года на 1 января
|«Итальянская работа"
The Italian Job (1969)
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|$48 млн
|В 2011 году грабители в Тоскане угнали несколько дорожных знаков и машин для дорожных работ и перекрыли въезд в город, где находилось золотохранилище. При помощи бурильной установки они сломали стену хранилища, вытащили оттуда сейф с 100 кг золота и благополучно скрылись на автобусе (тоже угнанном).
|«11 друзей Оушена"
Ocean’s Eleven (2001)
|
|$38 млн
|Фильм Стивена Содерберга или его отдельные элементы преступники повторяли минимум четырежды. Самое крупное ограбление произошло в The Crown Casino в Мельбурне (20 млн фунтов), а задержанный в 2010 году Фонг Куок Труонг собрал 37 человек и изобрел с ними целую систему ограбления казино во время блэк-джека и мини-баккары.
|«Борат"
Borat
(2006)
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|$8 млн
|Преступник, выдававший себя за потенциального покупателя лондонского дома Петры Экклстоун (модели и дочери президента «Формулы-1») приехал осматривать дом на «бентли», представился казахским миллионером, был загримирован под Бората и попросил называть себя «Олег». После ограбления он скрылся в неизвестном направлении.