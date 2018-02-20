9 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане прошли соревнования по лыжному фристайлу среди женщин. Американка Элизабет Суэйни, представляющая Венгрию, заняла последнее место. В дисциплине, в которой необходимо выполнять прыжки и сложные трюки, лыжница не показала ни одного трюка: она просто проехалась по хаф-пайпу, пару раз подпрыгнув.

«Я стараюсь, как могу, представить Венгрию хорошо. Я очень надеюсь вдохновить других венгров заниматься фристайлом. Я хочу показать, что в этот спорт можно прийти в любом возрасте и неважно, кем ты был до этого», — цитирует Суэйни Denver Post.

Оказалось, что Суэйни попала на Олимпиаду из-за изъяна в системе отбора. Женский фристайл — пока что не самая популярная дисциплина, и чтобы попасть в олимпийскую сборную, нужно лишь оказаться в тридцатке лидеров в нескольких мировых чемпионатах, поэтому лыжница целенаправленно выбирала соревнования, где было меньше 30 участников. В Венгерской федерации лыжного спорта заявили , что до Игр никогда не видели, как катается американка, потому что она тренировалась и собирала деньги на поездку сама.

Для сравнения, вот так выглядело выступление канадки Кэсси Шарп, занявшей первое место.

Вот так выглядели тренировки Элизабет Суэйни. Она начала заниматься лыжами в 25 лет.