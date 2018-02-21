Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе по фигурному катанию: спортсменка набрала 82,92 балла и побила результат Евгении Медведевой.

Медведева откатала программу на 81,61 балла, обновив свой предыдущий рекорд.

«Самое главное — чтобы были довольны тренеры и зрители. Конкуренция очень подстегивает идти дальше. Но я сразу хочу сказать, что мы с Женей в первую очередь подруги! А спорт есть спорт. План на произвольную программу — откататься с удовольствием!» — прокомментировала результат Загитова.

Соревнования в женском одиночном катании 21 февраля еще продолжаются.