Несколько дней назад компания Boston Dynamics опубликовала видео с роботом SpotMini. В обновленной версии ему вернули механическую руку, с помощью которой он помог открыть дверь «безрукой» модели, после чего роботы умчались прочь.

В СМИ решили, что такие перемены сулят конец человечества, а SpotMini теперь слишком напоминает зловещую робособаку из «Черного зеркала». Разработчики Boston Dynamics решили выпустить еще один ролик, где показали, как тестируют новую модель.

Оказалось, робот с трудом открыл дверь: ему мешал человек с хоккейной клюшкой и поводком.

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