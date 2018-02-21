Несколько дней назад компания Boston Dynamics опубликовала видео с роботом SpotMini. В обновленной версии ему вернули механическую руку, с помощью которой он помог открыть дверь «безрукой» модели, после чего роботы умчались прочь.

На шоу Gucci показали «отрубленные головы». Теперь это новый мем
Далее На шоу Gucci показали «отрубленные головы». Теперь это новый мем
Билл Гейтс угадывает цены на продукты. Он очень давно не был в супермаркете
Далее Билл Гейтс угадывает цены на продукты. Он очень давно не был в супермаркете

В СМИ решили, что такие перемены сулят конец человечества, а SpotMini теперь слишком напоминает зловещую робособаку из «Черного зеркала». Разработчики Boston Dynamics решили выпустить еще один ролик, где показали, как тестируют новую модель.

Оказалось, робот с трудом открыл дверь: ему мешал человек с хоккейной клюшкой и поводком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Человечество обречено». Роботу SpotMini вернули «руку для пива», и он научился открывать дверь