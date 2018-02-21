В нашем сегодняшнем обзоре, завершающем подборку современных общественных зданий с яркой архитектурой — кампусы. В этот список архитектор, партнер бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин включил комплексы сооружений, которые расположены на автономной территории и относятся к единой организации (университету, госпиталю, корпорации). Такие комплексы называются еще «городками».

Как выглядит Steve Jobs Theatre, где вчера прошла презентация Apple.
Далее Как выглядит Steve Jobs Theatre, где вчера прошла презентация Apple.
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Далее В Египте построили здание в 13 этажей вместо разрешенных четырех. Оно рухнуло.

Кампус Owensboro Health System. Кентукки

Архитекторы: HGA Architects and Engineers

Когда действующий госпиталь в Оуэнсборо начал разрастаться, администрация решила, что строительство нового комплекса будет эффективнее реновации существующего. Команда дизайнеров и архитекторов HGA Architects and Engineers получила задание воплотить взаимосвязь между здоровой окружающей средой и лечебным процессом на бывших сельхозполях площадью в 63,5 га в долине реки Огайо.

Чтобы защитить участок от сезонных затоплений, ландшафтный архитектор сформировал специальную дренажную систему в виде холмов и прудов. Несколько небольших скверов, озелененных двориков и участков возле самого корпуса, благоприятно влияют на физическое и эмоциональное здоровье, а художественные инсталляции дополняют общую гармонию. Здание соответствует принципам устойчивой архитектуры. Это первый госпиталь в мире, получивший сертификат от Национального Одюбоновского общества (занимается охраной природы и исследованиями в области орнитологии).

Owensboro Living

Кампус фабрики Vitra. Базель

Архитекторы: Herzog & de Meuron

У комплекса Vitra — в прямом смысле — роскошная история. В 1981 году на мебельной фабрике Vitra случился пожар. Владельцы не опустили руки, а сделали то, что превратило их предприятие в легенду. Они стали приглашать лучших архитекторов мира для проектирования новых корпусов.

Сегодня здесь есть цех и дизайнерская мастерская от Алваро Сиза, музей от Френка Гери, пожарная часть от Захи Хадид, конференц-зал от Тадао Андо. В 2010 году коллекцию пополнил флагманский магазин Домашней коллекции Vitra — VirtaHaus. За проект отвечали швейцарцы Херцог и де Мерон. Вдохновением для них послужил архитепичный образ дома: четыре стены и двускатная крыша. Он, по мнению архитекторов, как нельзя лучше подходит для демонстрации домашней мебели. 12 таких «избушек», вытянутых в длину, словно бревна, были уложены друг на друга в хаотичном порядке. Высота пятиэтажной постройки — 21 м. Днем из остекленных торцов открываются прекрасные виды на кампус и окрестности, а ночью огромные окна светятся в темноте, превращаясь в витрины.

Vitra.com

Кампус экономического университета. Вена

Архитектор: Заха Хадид

Венский университет экономики и бизнеса (WU) — крупнейшая и одна из лучших школ бизнеса Европы. Здесь учатся 25 тысячи студентов, работает около 3 тысяч преподавателей. Его новый кампус, спроектированный мировыми звездами архитектуры, был открыт в 2013 году. Расположенный рядом с парком Пратер университетский городок занимает примерно 10 га и состоит из шести основных зданий.

Согласно мастер-плану от бюро BUSarchitektur, доминантой комплекса стала Библиотека и Центр знаний (архитектор Заха Хадид). В здании спроектировано пять «ядер» различной геометрии. Стены имеют разный угол наклона, а скругленные углы — неодинаковый радиус. Спиралевидные лестницы и рампы ведут из фойе наверх, в библиотеку. Плавные линии интерьеров вступают в противоречие с резкими полосами фасадов. Экстерьер базируется на двух контрастирующих оттенках — темном и светло-сером. Они визуально разделяют здание снаружи на две основные функциональные части. В верхней, темной, разместили библиотеку, читальный зал которой консолью выступает из основного объема и открывает виды на парк. Нижняя часть постройки покрыта светлыми панелями. Здесь находятся помещения для самостоятельных занятий, центр занятости для выпускников, залы для проведения мероприятий, книжный магазин, копировальный центр.

Департамент права и Администрация построены по проекту сэра Питера Кука прямо напротив парка. Возможно, поэтому для фасадов выбраны яркие цвета осенней листвы, от бордового до ярко-желтого, равно как и отделка наружных стен вертикальными деревянными ламелями.

Wien Info

Учебный центр Rolex Федеральной политехнической школы. Лозанна

Архитекторы: SANAA

Кампус и библиотека Федеральной политехнической школы в Лозанне спроектирован лауреатом Притцкеровской премии японским дуэтом SANAA и открыт в 2010 году. В плане здание представляет собой почти правильный плоский прямоугольник. Однако неровные, «холмистые» линии крыши и интерьера, растекающиеся пятна оконных проемов и атриумов позволяют смело причислить объект к школе органической архитектуры. Постройка касается земли всего в нескольких точках, однако расстояние между полом и потолком всегда сохраняется. Ее поддерживают только тонкие, но тяжелые по весу фермы.

Сплошное остекление узких фасадов с обеих сторон и полное отсутствие перегородок создает иллюзию пустоты и невесомости, хотя внутри находится библиотека, вместившая 500 тыс. томов, — одно из крупнейших научных собраний Европы. Зонально открытое пространство площадью 22 тыс. кв. м разделяют перепады высот: тишину «территории молчания» для индивидуальных занятий нисколько не нарушают мероприятия в зале на 600 мест или звон посуды в кафе. Естественному освещению помогают 14 внутренних двориков, образованных симметричными прорезями в полу и потолке и остекленные по периметру.

Getty Images