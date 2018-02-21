В нашем сегодняшнем обзоре, завершающем подборку современных общественных зданий с яркой архитектурой — кампусы. В этот список архитектор, партнер бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин включил комплексы сооружений, которые расположены на автономной территории и относятся к единой организации (университету, госпиталю, корпорации). Такие комплексы называются еще «городками».

Кампус Owensboro Health System. Кентукки

Архитекторы: HGA Architects and Engineers

Когда действующий госпиталь в Оуэнсборо начал разрастаться, администрация решила, что строительство нового комплекса будет эффективнее реновации существующего. Команда дизайнеров и архитекторов HGA Architects and Engineers получила задание воплотить взаимосвязь между здоровой окружающей средой и лечебным процессом на бывших сельхозполях площадью в 63,5 га в долине реки Огайо.

Чтобы защитить участок от сезонных затоплений, ландшафтный архитектор сформировал специальную дренажную систему в виде холмов и прудов. Несколько небольших скверов, озелененных двориков и участков возле самого корпуса, благоприятно влияют на физическое и эмоциональное здоровье, а художественные инсталляции дополняют общую гармонию. Здание соответствует принципам устойчивой архитектуры. Это первый госпиталь в мире, получивший сертификат от Национального Одюбоновского общества (занимается охраной природы и исследованиями в области орнитологии).

Owensboro Living

Кампус фабрики Vitra. Базель

Архитекторы: Herzog & de Meuron

У комплекса Vitra — в прямом смысле — роскошная история. В 1981 году на мебельной фабрике Vitra случился пожар. Владельцы не опустили руки, а сделали то, что превратило их предприятие в легенду. Они стали приглашать лучших архитекторов мира для проектирования новых корпусов.

Сегодня здесь есть цех и дизайнерская мастерская от Алваро Сиза, музей от Френка Гери, пожарная часть от Захи Хадид, конференц-зал от Тадао Андо. В 2010 году коллекцию пополнил флагманский магазин Домашней коллекции Vitra — VirtaHaus. За проект отвечали швейцарцы Херцог и де Мерон. Вдохновением для них послужил архитепичный образ дома: четыре стены и двускатная крыша. Он, по мнению архитекторов, как нельзя лучше подходит для демонстрации домашней мебели. 12 таких «избушек», вытянутых в длину, словно бревна, были уложены друг на друга в хаотичном порядке. Высота пятиэтажной постройки — 21 м. Днем из остекленных торцов открываются прекрасные виды на кампус и окрестности, а ночью огромные окна светятся в темноте, превращаясь в витрины.

Vitra.com

Кампус экономического университета. Вена

Архитектор: Заха Хадид

Венский университет экономики и бизнеса (WU) — крупнейшая и одна из лучших школ бизнеса Европы. Здесь учатся 25 тысячи студентов, работает около 3 тысяч преподавателей. Его новый кампус, спроектированный мировыми звездами архитектуры, был открыт в 2013 году. Расположенный рядом с парком Пратер университетский городок занимает примерно 10 га и состоит из шести основных зданий.

Согласно мастер-плану от бюро BUSarchitektur, доминантой комплекса стала Библиотека и Центр знаний (архитектор Заха Хадид). В здании спроектировано пять «ядер» различной геометрии. Стены имеют разный угол наклона, а скругленные углы — неодинаковый радиус. Спиралевидные лестницы и рампы ведут из фойе наверх, в библиотеку. Плавные линии интерьеров вступают в противоречие с резкими полосами фасадов. Экстерьер базируется на двух контрастирующих оттенках — темном и светло-сером. Они визуально разделяют здание снаружи на две основные функциональные части. В верхней, темной, разместили библиотеку, читальный зал которой консолью выступает из основного объема и открывает виды на парк. Нижняя часть постройки покрыта светлыми панелями. Здесь находятся помещения для самостоятельных занятий, центр занятости для выпускников, залы для проведения мероприятий, книжный магазин, копировальный центр.

Департамент права и Администрация построены по проекту сэра Питера Кука прямо напротив парка. Возможно, поэтому для фасадов выбраны яркие цвета осенней листвы, от бордового до ярко-желтого, равно как и отделка наружных стен вертикальными деревянными ламелями.

Wien Info

Учебный центр Rolex Федеральной политехнической школы. Лозанна

Архитекторы: SANAA

Кампус и библиотека Федеральной политехнической школы в Лозанне спроектирован лауреатом Притцкеровской премии японским дуэтом SANAA и открыт в 2010 году. В плане здание представляет собой почти правильный плоский прямоугольник. Однако неровные, «холмистые» линии крыши и интерьера, растекающиеся пятна оконных проемов и атриумов позволяют смело причислить объект к школе органической архитектуры. Постройка касается земли всего в нескольких точках, однако расстояние между полом и потолком всегда сохраняется. Ее поддерживают только тонкие, но тяжелые по весу фермы.

Сплошное остекление узких фасадов с обеих сторон и полное отсутствие перегородок создает иллюзию пустоты и невесомости, хотя внутри находится библиотека, вместившая 500 тыс. томов, — одно из крупнейших научных собраний Европы. Зонально открытое пространство площадью 22 тыс. кв. м разделяют перепады высот: тишину «территории молчания» для индивидуальных занятий нисколько не нарушают мероприятия в зале на 600 мест или звон посуды в кафе. Естественному освещению помогают 14 внутренних двориков, образованных симметричными прорезями в полу и потолке и остекленные по периметру.