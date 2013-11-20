Женщины играют в покер на пляже
Крещение в Украинской церкви
Музыканты, исполняющие украинские народные песни в ресторане «Националь»
Анна Васильевна и ее внук Игорь, который живет в Украине
Уличный рынок
Михаил и Евгения у себя дома
Женщины из Украины
Ресторан Back to USSR
Леся готовит пампушки
Евгения и Мария в магазине
Украинская свадьба в ресторане «Националь»
Брайтон-Бич
Уличный рынок
Гунель Касумова и ее брат Орхан
Анастасия, волонтер Украинской церкви, которая, помимо прочего, помогает бездомным иммигрантам
День рождения
Игра в нарды на деньги
Самая старая русская сауна на Брайтон-Бич
Праздник Богоявления
78-летняя Татьяна и ее внучка Гунель
Брайтон-Бич
Аркадий у себя в квартире
Фотография, которая напоминает Аркадию о его родной Армении
Леся ждет поезда, на котором она ездит в церковь
Церемония крещения на пляже Брайтон-Бич