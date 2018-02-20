Новости Истории 22 февраля в клубе SPY пройдет поэтический баттл В закрытом клубе SPY 22 февраля в 20:00 начнется баттл Поэbox между двумя поэтами-сатириками Александром Вулых и Вадимом Степанцовым. В своих выступлениях авторы затронут актуальные темы: Олимпийские игры, предстоящие выборы, праздник 23 февраля. Организаторы также планируют провести интерактив со зрителями, которые захотят попробовать свои силы. Редакция Esquire 20 февраля 2018 Далее Вечеринка OFF: Port пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге