В закрытом клубе SPY 22 февраля в 20:00 начнется баттл Поэbox между двумя поэтами-сатириками Александром Вулых и Вадимом Степанцовым. В своих выступлениях авторы затронут актуальные темы: Олимпийские игры, предстоящие выборы, праздник 23 февраля.

Организаторы также планируют провести интерактив со зрителями, которые захотят попробовать свои силы.