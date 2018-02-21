Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля, сообщает «РИА Новости». На заседании Серебренников заявил, что «домашний арест должен быть отменен, а дело прекращено».

Серебренников: «Я не сомневаюсь ни в своей невиновности, ни в своей правоте. Я не был занят материальной формой существования, меня интересовало искусство».

Выступая в суде, режиссер сказал, что ему разрешили побывать на похоронах матери в Ростове-на-Дону (cогласно условиям домашнего ареста, покидать квартиру режиссер может по разрешению следователя). Ирина Литвин умерла 19 февраля в Ростове-на-Дону после длительной болезни. «Я полгода не видел родителей. И вот вчера был на кремации матери», — сказал он.

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных Министерством культуры некоммерческой организации «Седьмая студия» на проект о современной культуре «Платформа». Режиссер предъявленные обвинения отрицает.